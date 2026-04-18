Cómo ver el partido de hoy entre Sunrisers Hyderabad y Chennai Super Kings: streaming, canal TV y hora de inicio

GOAL te dice dónde ver en directo en inglés el partido Sunrisers Hyderabad vs. Chennai Super Kings.

Previa del partido

Getty Images

El derbi del sur entre Sunrisers Hyderabad (SRH) y Chennai Super Kings (CSK) se jugará el 18 de abril de 2026 en el Estadio Internacional de Críquet Rajiv Gandhi. Históricamente dominado por los Men in Yellow, el SRH 2026 llega más equilibrado y explosivo, prometiendo un choque de altos vuelos en la «Ciudad de las Perlas».

Los Sunrisers, liderados por Ishan Kishan, han adoptado un estilo agresivo: Travis Head y Abhishek Sharma abren el bateo, mientras Heinrich Klaasen aporta potencia en el medio. En el bowling, la llegada de Harshal Patel y la velocidad de Eshan Malinga aportan la variedad necesaria para contener a los bateadores en los overs intermedios y finales.

Los Chennai Super Kings, liderados por Ruturaj Gaikwad, confían en su táctica y en un orden de bateo profundo. Con el legendario MS Dhoni aportando los toques finales y Sanju Samson reforzando la parte alta del orden, el CSK sigue siendo peligroso al perseguir totales. Su ataque de lanzamiento se ha visto reforzado con la incorporación de Noor Ahmad y Khaleel Ahmed, que ofrecen una mezcla de variedad de lanzadores zurdos y efectos de clase mundial que a menudo resultan decisivos en las pistas indias.

Hora de inicio del partido entre Sunrisers Hyderabad y Chennai Super Kings:

🏟️ Lugar: Estadio Internacional Rajiv Gandhi, Hyderabad ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El partido de hoy entre Sunrisers Hyderabad y Chennai Super Kings comenzará el 18 de abril de 2026 a las 19:30 IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, añade Sky Sports online o a través de la app My Sky. El paquete cuesta desde 22 £/mes con Sky Stream e incluye Sky Sports+ sin coste extra, con más eventos en directo. La app de Sky Sports permite descargar contenidos y ver deportes en directo desde cualquier lugar; está disponible para iPhone, iPad y Android.

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🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

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🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

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(en contenidos y dispositivos compatibles) Incluye todo el contenido del plan Estándar, más 4K y una transmisión extra.

🌏 Cobertura de la IPL 2026 en todo el mundo

País Canal/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Medio Oriente Noon

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