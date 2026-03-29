Cómo ver el partido de hoy entre los Punjab Kings y los Gujarat Titans: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del partido entre los Punjab Kings y los Gujarat Titans, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas para ver el partido de hoy.

Previa del partido

Getty Images

Este cuarto partido de la temporada 2026 de la IPL reviste una gran importancia para ambos equipos. El Punjab busca dar un paso adelante tras su doloroso subcampeonato del año pasado, mientras que el Gujarat aspira a recuperar su dominio tras caer en la eliminatoria de 2025. Con un balance de enfrentamientos directos perfectamente equilibrado (3-3), este encuentro servirá para desempatar en su creciente rivalidad.

Bajo el mando del capitán Shreyas Iyer y la dirección táctica del entrenador Ricky Ponting, el PBKS afronta la temporada con la sensación de tener una cuenta pendiente. Tras liderar la tabla en 2025 y perder la final por solo seis carreras, han apostado por la estabilidad, conservando un núcleo de 21 jugadores.

Liderados por Shubman Gill, los Titans siguen siendo uno de los equipos más equilibrados de la liga. Han reforzado su cuerpo técnico con el nombramiento de Matthew Hayden como entrenador de bateo, específicamente para apoyar a una alineación que cuenta con el ganador del Orange Cap del año pasado, Sai Sudharsan (759 carreras).

Hora de inicio del Punjab Kings vs Gujarat Titans

🏟️ Lugar: Estadio PCA, Nueva Chandigarh ⏰ Hora de inicio: 19:30 h IST

El partido de hoy entre los Punjab Kings y los Gujarat Titans comenzará el 31 de marzo de 2026 a las 19:30 IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports en línea o a través de la aplicación My Sky en cualquier momento. El paquete tiene un precio a partir de 22 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional, lo que permite al espectador disfrutar de muchos más eventos en directo de una amplia variedad de deportes. La aplicación Sky Sports permite a los suscriptores descargar y ver deportes en directo desde cualquier lugar, y está disponible para iPhone, iPad y Android.

Los clientes que no sean de Sky también pueden ver la acción en streaming con NOW TV. Hay varias opciones de suscripción para los aficionados al deporte, incluida la «Day Membership» de Sports, que permite acceder a los 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La suscripción «Fully Flexible» de NOW Sports ofrece de nuevo acceso ilimitado a Sky Sports, pero durante 30 días. Cuesta 34,99 £ al mes y se renueva automáticamente a menos que se cancele antes de que finalice el periodo mensual.

También existe el paquete «12-Month Saver», en el que se aplica un descuento del 20 % y se paga solo 27,99 £ al mes. Sin embargo, es necesario suscribirse por un periodo mínimo de 12 meses. Tras el periodo mínimo de 12 meses, se renueva automáticamente por 34,99 £ al mes, a menos que se cancele.

🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV es una cadena dedicada al críquet y la emisora exclusiva de la IPL en Estados Unidos. Aquí encontrarás retransmisiones en directo y grabadas de los partidos, lo que permite a los aficionados seguir la acción en tiempo real. Además, la plataforma ofrece análisis detallados de los partidos, comentarios y resúmenes, lo que enriquece la experiencia de visualización.

FuboTV es un servicio de streaming de alta calidad que incluye Willow TV, ofreciendo acceso a la IPL y a todo un mundo de deportes. Fubo ofrece múltiples planes de suscripción, incluido el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mes a partir del segundo. Es un servicio optimizado y centrado en los deportes con más de 28 canales, entre los que se incluyen ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. Otros planes de Fubo parten de 84,99 $ al mes, con una prueba gratuita de 7 días disponible para los nuevos suscriptores en todos sus planes. El servicio de streaming es una opción obvia para los aficionados a la lucha libre y a los deportes en general.

🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

Podrás ver todos los partidos de la IPL 2026 en los canales de Fox Cricket por televisión. Si no tienes Fox y no deseas suscribirte, Kayo Sports, especialista en retransmisiones deportivas en streaming, también retransmitirá el torneo de este año. Hay dos opciones de planes de suscripción. A continuación te ofrecemos todos los detalles:

Kayo Standard

Este es el plan básico, diseñado para espectadores individuales.

Precio: 29,99 $ al mes

29,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 1 pantalla a la vez

1 pantalla a la vez Calidad de vídeo: Alta definición (hasta 1080p)

Alta definición (hasta 1080p) Características principales: Acceso completo a más de 50 deportes, SplitView (ver varios partidos en una sola pantalla), sin contrato de permanencia.

Kayo Premium

Este es el plan de gama alta, dirigido a hogares y a quienes desean la mejor experiencia visual.

Precio: 45,99 $ al mes

45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles)

(en contenidos seleccionados y dispositivos compatibles) Características principales: Todo lo incluido en el plan Estándar, además de streaming en 4K y una transmisión simultánea adicional.

🌏 Cobertura de la IPL 2026 en todo el mundo

País Red/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Medio Noon

🛜 Ve la IPL 2026 desde cualquier lugar con una VPN

Si no puedes ver los partidos de la IPL en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes usar una VPN para seguir la acción desde dondequiera que estés. Una VPN crea una conexión segura para eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Recomendamos encarecidamente utilizar NordVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada de VPN para ver otras opciones.