Cómo ver el partido de hoy entre los Mumbai Indians y los Chennai Super Kings: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del partido entre los Mumbai Indians y los Chennai Super Kings; GOAL te ofrece toda la información que necesitas para ver el partido de hoy.

Previa del partido

Getty Images

En el inicio de la temporada 2026, los Chennai Super Kings, liderados por Ruturaj Gaikwad, han arrancado lentamente y aún no encuentran su ritmo, además de sufrir la baja de MS Dhoni por una lesión en el gemelo.

Pese a su profundidad de plantilla —con Shivam Dube y el fichaje Sanju Samson—, el equipo necesita romper su racha sin victorias antes de visitar Bombay. En cambio, los Mumbai Indians lucen rejuvenecidos bajo el mando de Hardik Pandya.

De vuelta al Wankhede, el MI cuenta con un orden de bateo explosivo, encabezado por el «Hitman» Rohit Sharma y por Suryakumar Yadav, el mejor bateador de T20 del mundo. Su cuerpo de lanzadores es igualmente formidable, liderado por la precisión de Jasprit Bumrah y reforzado por el regreso del veterano lanzador rápido Trent Boult. Jugando en casa, el MI buscará aprovechar las condiciones favorables para el bateo y mantener su dominio histórico en este estadio.

Hora de inicio del partido entre Mumbai Indians y Chennai Super Kings

🏟️ Lugar: Estadio Wankhede, Mumbai ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El partido de hoy entre Mumbai Indians y Chennai Super Kings se jugará el 23 de abril de 2026 a las 19:30 h IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports online o mediante la app My Sky en cualquier momento. El paquete cuesta desde 22 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional y ofrece aún más eventos en directo de diversos deportes. La app Sky Sports permite descargar contenidos y ver deportes en directo desde cualquier lugar; está disponible para iPhone, iPad y Android.

Si no eres cliente de Sky, puedes ver el contenido en directo con NOW TV. NOW TV ofrece varias suscripciones: el pase diario da acceso a los 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La suscripción «Fully Flexible» de NOW Sports ofrece acceso ilimitado durante 30 días por 34,99 £ al mes, con renovación automática.

También hay un plan de 12 meses con 20 % dedescuento: 27,99 £ al mes. Se renueva automáticamentepor 34,99 £ tras el primeraño, a menos que se cancele.

🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV es la cadena de críquet que emite la IPL en Estados Unidos. Ofrece partidos en directo y grabados, análisis, comentarios y resúmenes.

FuboTV, plataforma de streaming de alta calidad, incluye Willow TV y da acceso a la IPL y a múltiples deportes. Ofrece varios planes, entre ellos «Fubo Sports»:45,99 $ el primer mes y 55,99 $ desde el segundo. Ofrece más de 28 canales, entre ellos ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. También hay otros planes desde 84,99$ al mes con 7 días de pruebagratuita. Ideal para fans de la lucha libre y de cualquier deporte.

🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

Podrás ver todos los partidos de la IPL 2026 en los canales de Fox Cricket. Si no tienes Fox, Kayo Sports los emitirá en streaming. Hay dos planes de suscripción. Te contamos todos los detalles:

Kayo Standard

Plan básico para un espectador.

Precio: 29,99 $ al mes

29,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 1 pantalla a la vez

1 pantalla a la vez Calidad de vídeo: Alta definición (hasta 1080p)

Alta definición (hasta 1080p) Características principales: Acceso completo a más de 50 deportes, SplitView (ver varios partidos en una sola pantalla) y sin contrato de permanencia.

Kayo Premium

Ideal para hogares que buscan la mejor experiencia visual.

Precio: 45,99 $ al mes

45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos y dispositivos compatibles)

(en contenidos y dispositivos compatibles) Incluye todo el plan Estándar, más 4K y una transmisión extra.

🌏 Cobertura global de la IPL 2026.

País Rojo/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Medio Oriente Noon

🛜 Mira la IPL 2026 desde cualquier lugar con una VPN

Si no puedes ver los partidos de la IPL en directo en tu zona o estás de viaje, usa una VPN para seguir la acción dondequiera que estés. Una VPN crea una conexión segura que elude las restricciones geográficas y te permite acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Recomendamos NordVPN, pero consulta nuestra guía de VPN para ver más opciones.