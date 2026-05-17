Cómo ver el partido de hoy entre los Chennai Super Kings y los Sunrisers Hyderabad: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

GOAL te dice dónde ver en directo en inglés el partido Chennai Super Kings–Sunrisers Hyderabad.

Previa del partido

Getty Images

Ambos equipos llegaban con la sensación de encontrar su ritmo. El SRH, liderado por Ishan Kishan, está en la zona media de la tabla (4.º o 5.º) y viene de vencer a los Rajasthan Royals. El CSK, liderado por Ruturaj Gaikwad, encadenó tres derrotas iniciales, pero ya suma dos triunfos consecutivos. El encuentro resulta clave para que ambos equipos afiancen su posición en la parte alta de la tabla.

La clave está en el choque entre juventud y experiencia: los jóvenes velocistas Praful Hinge y Sakib Hussain, letales con los opening batsmen, frente al resurgimiento de Sanju Samson —reciente centenario— y la potencia de Shivam Dube. La forma de Gaikwad, que necesita un gran partido como capitán tras varias bajas, añade más incertidumbre.

Hora de inicio del Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

🏟️ Lugar: Estadio MA Chidambaram, Chennai ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El partido de hoy entre Chennai Super Kings y Sunrisers Hyderabad se jugará el 18 de mayo de 2026 a las 19:30 h IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports online o mediante la app My Sky en cualquier momento. El paquete cuesta desde 22 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional y ofrece aún más eventos en directo de diversos deportes. La app Sky Sports permite descargar contenidos y ver deportes en directo desde cualquier lugar; está disponible para iPhone, iPad y Android.

Quienes no sean clientes de Sky pueden ver el contenido en directo con NOW TV. Existen varias opciones de suscripción, como el PaseDiaria de Sports, que ofrece los 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La suscripción «Fully Flexible» de NOW Sports ofrece acceso ilimitado durante 30 días por 34,99 £ al mes, con renovación automática.

También hay un plan de 12 meses con un 20 % de descuento: 27,99 £ al mes, con renovación automática a 34,99 £ tras el primeraño.

🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV es la cadena de críquet que emite la IPL en EE. UU. Ofrece partidos en directo y grabados, análisis, comentarios y resúmenes.

FuboTV, servicio de streaming de alta calidad, incluye Willow TV y ofrece acceso a la IPL y a una amplia oferta deportiva. Cuenta con varios planes, entre ellos «Fubo Sports»:45,99 $ el primer mes y 55,99 $ después. Ofrece más de 28 canales, entre ellos ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. Los demás planes de Fubo comienzan en 84,99$ al mes con 7 días de pruebagratuita para nuevos suscriptores. Es la mejor opción para los aficionados a la lucha libre y a cualquier deporte.

🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

Podrás ver todos los partidos de la IPL 2026 en los canales de Fox Cricket. Si no tienes Fox, Kayo Sports los emitirá en streaming. Hay dos planes de suscripción. Te contamos todos los detalles:

Kayo Standard

Plan básico para un espectador.

Precio: 29,99 $ al mes

29,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 1 pantalla a la vez

1 pantalla a la vez Calidad de vídeo: alta definición (hasta 1080p)

alta definición (hasta 1080p) Características principales: Acceso completo a más de 50 deportes, SplitView (ver varios partidos en una sola pantalla) y sin contrato de permanencia.

Kayo Premium

Ideal para hogares que buscan la mejor experiencia visual.

Precio: 45,99 $ al mes

45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos y dispositivos compatibles)

(en contenidos y dispositivos compatibles) Incluye todo el plan Estándar, más 4K y una transmisión extra.

🌏 Cobertura global de la IPL 2026.

País Rojo/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Medio Oriente Noon

🛜 Ve la IPL 2026 desde cualquier lugar con una VPN

Si no puedes ver los partidos de la IPL en directo en tu zona o estás de viaje, usa una VPN para seguir la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura que elude las restricciones geográficas y te permite acceder a tus servicios de streaming favoritos.

Te recomendamos NordVPN, pero también puedes consultar nuestra guía de VPN para ver otras opciones.