Canadá vs Bosnia y Herzegovina se jugará el 12 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

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Canadá vs Bosnia y Herzegovina: contexto del partido

Canadá, coanfitrión y 30° del ranking FIFA, buscará iniciar con victoria ante Bosnia y Herzegovina, 65°. Los bosnios llegan como outsiders tras eliminar a Italia en la repesca.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Canadá?

El seleccionador, Jesse Marsch, exentrenador del Leeds United, se apoyará en la calidad y experiencia del lateral izquierdo del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, quien regresó tras una larga baja por lesión en la semifinal de la Liga de Campeones contra el PSG. También destacan el centrocampista del Sassuolo Ismael Kone y el delantero de la Juventus Jonathan David.

La selección canadiense ha disputado tres Copas del Mundo: 1986, 2022 y 2026. Davies marcó el primer gol mundialista del país ante Croacia en 2022. Con 52 años, Marsch jugó 14 temporadas en la MLS de EE. UU. y disputó dos partidos con la selección estadounidense.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Bosnia y Herzegovina?

El seleccionador, Sergej Barbarez, expresó su interés en el cargo en 2009 y, quince años después, debutó contra Inglaterra a los 52 años sin experiencia previa como entrenador. Recientemente guió a su equipo a victorias en la repesca ante Gales e Italia.

Edin Dzeko, de 40 años, leyenda del fútbol bosnio, es capitán y máximo goleador de su país. Exjugador del Manchester City, ayudó al Schalke a regresar a la Bundesliga. En el otro extremo generacional, el mediocampista Kerim Alajbegovic, de 18 años, es comparado con Miralem Pjanic. El mediocampista jugó una temporada en el Red Bull Salzburgo antes de que el Bayer Leverkusen activara su cláusula de rescisión. Con la carrera de Dzeko en su recta final, Alajbegovic se perfila como el sucesor que portará la antorcha de la próxima generación.

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Convocatoria de Canadá para el Mundial

Porteros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampistas: Stephen Eustaquio (Oporto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Ángeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

El camino de Canadá hacia el Mundial

Al ser coanfitrión del Mundial 2026 con Estados Unidos y México, Canadá no necesitó clasificarse.

Convocatoria de Bosnia y Herzegovina para el Mundial

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo) y Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

El camino de Bosnia hacia el Mundial

Su clasificación es una sorpresa: sumaba solo cuatro triunfos en 19 partidos antes de que Barbarez asumiera en 2024.

En el Grupo H de la primera ronda de la fase de clasificación de la UEFA, perdió solo uno de ocho partidos pero quedó detrás de Austria. Luego venció a Gales y a Italia en sendas tandas de penaltis para asegurar su billete.

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