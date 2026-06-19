Cómo ver el Mundial «gratis»: usa una VPN y disfruta de todos los partidos por solo 2,49 dólares al mes

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está sorprendiendo a toda Norteamérica y ya ofrece la emoción que los aficionados esperaban desde hace cuatro años; aún nos queda más fútbol impredecible.

Si estás de viaje, trabajando fuera o intentando acceder a tu plataforma de streaming habitual desde otra región, no te pierdas ningún partido.

La solución es sencilla: usa una VPN para conectarte a tus plataformas nacionales y ver los partidos gratis, sorteando las restricciones geográficas.

En GOAL hemos encontrado una oferta de 28 meses por solo 69,72 dólares (2,49 dólares al mes).

Cómo ver los partidos del Mundial “gratis” con una VPN

Si viajas al extranjero o quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas; ahí es donde una VPN resulta muy útil.

Una VPN cifra tu conexión y la redirige a un servidor en tu país.

Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, eludes las restricciones y ves a tu equipo en directo.

Para verlos gratis, conéctate a un servidor del país donde se emita en abierto.

Aunque la emisión sea gratuita en ese país, necesitarás una suscripción de pago a una VPN; ahora ExpressVPN cuesta 2,49 dólares al mes.

¿Por qué ExpressVPN?

Su servicio premium cuesta solo 2,49 dólares al mes.

ExpressVPN es un VPN premium que cifra tu tráfico y oculta tu IP, con servidores en 105 países.

Para los aficionados al fútbol, esto significa fiabilidad total, sin interrupciones ni bloqueos en el inicio del partido, a un precio asequible. Su interfaz de un solo toque te permite empezar la retransmisión al instante y sumergirte en la acción sin esperas.

¿Cómo usar una VPN para el Mundial?

Gemini

Cómo usar una VPN para el Mundial (guía paso a paso)

A continuación, te explicamos cómo usar ExpressVPN para ver la retransmisión en abierto del Mundial desde cualquier lugar:

Paso 1: Regístrate y descarga ExpressVPN. Visita la página de socios de Goal para suscribirte (más información sobre la oferta de 2,49 $ al mes a continuación). Descarga la app en tu dispositivo y inicia sesión.

Paso 2: Conéctate a un servidor: Abre la lista de ubicaciones, elige el país que necesites y haz clic en «Conectar». En segundos, tu conexión se cifrará y tu ubicación virtual cambiará.

Paso 3: Abre tu plataforma de streaming, entra en la cadena de TV en abierto y, gracias a tu nueva ubicación virtual, el contenido se desbloqueará.

Paso 4: Pulsa «Reproducir» y disfruta del partido.

¿Cómo conseguir una VPN ahora mismo?

Aunque los streams de la BBC, ITV, ORF y TF1 son gratuitos en sus países, necesitas una VPN premium para verlos desde el extranjero.

Ahora puedes aprovechar laoferta de ExpressVPN por solo 2,49 $ al mes.

Términos y condiciones:

Precio: Oferta promocional de 2,49 $ al mes al contratar el plan a largo plazo indicado. Los precios pueden variar por región y tipo de cambio.

Por ser patrocinador oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ExpressVPN regala 10 entradas al sorteo de entradas del torneo a quien contrate entre el 10 de junio y el 11 de julio de 2026; durante ese periodo no aplicará su garantía de devolución de 30 días.

Cuentas locales: La VPN elimina los bloqueos geográficos, pero debes cumplir las condiciones de las cadenas y los Términos y Condiciones de tu proveedor.

Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel

Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina





Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Globo | SBT | CazéTV

SporTV | Globoplay | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT





🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | Aplicación de RDS | Crave

CTV | Aplicación de CTV

🇨🇱 Chile

Chilevision

DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | Radio Nacional de Colombia

DIRECTV Sports Colombia | DGO | ditu | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7

Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi





🇨🇾 Chipre

Sigma TV





🇨🇿 Chequia

ČT Sport

OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca

TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 de El Salvador

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia





Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports





🇫🇮 Finlandia

MTV3

MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | M6+ | 6play

beIN Sports 1 | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF

MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Chapin TV

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV

616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport





🇮🇷 Irán





beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ





🇮🇹 Italia

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Italia

🇯🇵 Japón





DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1

ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV





🇲🇺 Mauricio





Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 de Televisa | Azteca 7

TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África





beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV

DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1

Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+





🇳🇮 Nicaragua





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte

TV 2 Play

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RPC | TVN Panamá | TVMax

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Antena 1

Antena Play

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RAI 1 | RaiPlay

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TV4 Suecia | TV4 Play





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Tabii





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DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Paramount+

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Zo'r TV





🇻🇪 Venezuela





DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go





¿Qué es una VPN?

Aunque al principio puede parecer compleja, su funcionamiento es simple: crea un túnel seguro y cifrado entre tu dispositivo e Internet.

Al conectarte a través de un proveedor como ExpressVPN, tu dirección IP real se oculta y se reemplaza por la del servidor elegido, haciendo creer a sitios y plataformas de streaming que estás en ese país.