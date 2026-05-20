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Cómo ver el Mundial de Fútbol de 2026 con Apple TV

World Cup

GOAL explica cómo ver en directo los partidos del Mundial de la FIFA 2026 en Apple TV.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo de fútbol más grande de la historia, y Apple TV te lo lleva con calidad y rendimiento óptimos. Tanto en un Apple TV 4Kcomo en un Apple TV HD, puedes acceder a canales tradicionales y plataformas deportivas de streaming desde la App Store de tvOS. Configura tu dispositivo antes del torneo para disfrutar de una imagen fluida en la pantalla grande.

Aquí, GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Apple TV, incluyendo las mejores apps de streaming, canales, suscripciones y consejos de configuración para que no te pierdas ni un momento de la acción, desde el partido inaugural hasta la final.

¿Qué aplicaciones retransmiten la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Apple TV?

Según tu ubicación, podrás descargar las apps oficiales de retransmisión directamente en la pantalla de inicio de tvOS.

En Estados Unidos, los 104 partidos se verán en FOX Sports y, eninglés, a través de Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV o YouTube TV. Peacock ofrecerá la señal en español.

En el Reino Unido, la cobertura se divide entre BBC e ITV; descarga BBC iPlayer e ITVX. En Canadá, TSN y RDS transmiten en sus apps de Apple TV. En Australia, usa SBS On Demand.

¿En qué países está disponible Apple TV?

País/Región

Disponibilidad en la App Store de tvOS

Aplicaciones populares de la Copa del Mundo en Apple TV

Australia

Compatibilidad total

SBS On Demand

Brasil

Compatibilidad total

GloboPlay, CazéTV

Canadá

Compatibilidad total

TSN, RDS

Francia

Compatibilidad total

TF1+, beIN Sports

Alemania

Compatibilidad total

MagentaTV, DAZN

Japón

Compatibilidad total

DAZN, aplicaciones de emisoras locales

México

Compatibilidad total.

TelevisaUnivision, Vix

Nueva Zelanda

Compatibilidad total

Sky Sport Now

Sudáfrica

Compatibilidad total

YouTube, FIFA+ y otras apps de streaming seleccionadas

Reino Unido

Compatibilidad total

BBC iPlayer, ITVX

Estados Unidos

Compatibilidad total

FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV.

Cómo instalar aplicaciones para ver la Copa del Mundo en streaming en el Apple TV

El proceso dura menos de dos minutos y requiere solo unos clics con tu Siri Remote.

Abre la App Store: desde la pantalla de inicio de Apple TV, selecciona el icono azul y pulsa el centro del panel táctil.

Busca tu canal: desliza hacia arriba hasta el menú superior y pulsa el icono de lupa. Usa el teclado en pantalla o mantén pulsado el botón de Siri/micrófono del mando para dictar el nombre de la app (Fubo, Peacock, BBC iPlayer, SBS On Demand).

Selecciona la app en los resultados y pulsa «Obtener» (o el icono de nube si ya la descargaste en tu iPhone o iPad). Si se solicita, confirma con el botón lateral o tu contraseña de Apple.

Al terminar, pulsa «Abrir» o busca el icono en la pantalla de inicio, inicia sesión con tus datos o vincula tu proveedor de TV y empieza a ver.

¿Se podrá ver el Mundial de 2026 gratis en Apple TV?

Apple TV ofrece varias opciones gratuitas, disponibles según tu ubicación. Aunque no incluye sintonizador coaxial para antenas, los usuarios del Reino Unido pueden acceder gratis a BBC iPlayer e ITVX, mientras que enAustralia está SBS On Demand.

Además, la appde Apple TV integra Apple Sports, que reúne las retransmisiones deportivas disponibles en tu zona, crea cuadros de torneos personalizados y enlaza directamente con plataformas gratuitas financiadas por publicidad, como Tubi, que ofrece repeticiones y resúmenes de partidos.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en YouTube

¿Se pueden usar apps sociales en Apple TV para ver contenidos del Mundial?

Aunque no verás partidos en directo de 90 minutos en redes sociales, YouTube tiene una app optimizada para TV en la App Store de tvOS. Aunque TikTok no tiene app propia para Apple TV, los usuarios de Apple pueden usar AirPlay desde su iPhone, iPad o Mac para enviar a la tele los resúmenes oficiales de los partidos de la FIFA, los goles, análisis de creadores y material detrás de cámaras apenas termine el encuentro.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Guía de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mexico vs South Africa
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
South Korea vs Czechia
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Canada vs Bosnia and Herzegovina
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
USA vs Paraguay
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Qatar vs Switzerland
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Brazil vs Morocco
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Haiti vs Scotland
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Australia vs Turkiye
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Germany vs Curacao
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Netherlands vs Japan
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Ivory Coast vs Ecuador
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Sweden vs Tunisia
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Spain vs Cape Verde
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Belgium vs Egypt
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Saudi Arabia vs Uruguay
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
Iran vs New Zealand
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
Peacock (USA)
TelevisaUnivision
France vs Senegal
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
TelevisaUnivision
Iraq vs Norway
TV Azteca

Míralo en directo en

TV Azteca
TelevisaUnivision
Argentina vs Algeria
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Austria vs Jordan
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Portugal vs DR Congo
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
England vs Croatia
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision
Ghana vs Panama
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Uzbekistán vs Colombia
TV Azteca

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TV Azteca
TelevisaUnivision