La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo de fútbol más grande de la historia, y Apple TV te lo lleva con calidad y rendimiento óptimos. Tanto en un Apple TV 4Kcomo en un Apple TV HD, puedes acceder a canales tradicionales y plataformas deportivas de streaming desde la App Store de tvOS. Configura tu dispositivo antes del torneo para disfrutar de una imagen fluida en la pantalla grande.

Aquí, GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Apple TV, incluyendo las mejores apps de streaming, canales, suscripciones y consejos de configuración para que no te pierdas ni un momento de la acción, desde el partido inaugural hasta la final.

¿Qué aplicaciones retransmiten la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Apple TV?

Según tu ubicación, podrás descargar las apps oficiales de retransmisión directamente en la pantalla de inicio de tvOS.

En Estados Unidos, los 104 partidos se verán en FOX Sports y, eninglés, a través de Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV o YouTube TV. Peacock ofrecerá la señal en español.

En el Reino Unido, la cobertura se divide entre BBC e ITV; descarga BBC iPlayer e ITVX. En Canadá, TSN y RDS transmiten en sus apps de Apple TV. En Australia, usa SBS On Demand.

¿En qué países está disponible Apple TV?

País/Región Disponibilidad en la App Store de tvOS Aplicaciones populares de la Copa del Mundo en Apple TV Australia Compatibilidad total SBS On Demand Brasil Compatibilidad total GloboPlay, CazéTV Canadá Compatibilidad total TSN, RDS Francia Compatibilidad total TF1+, beIN Sports Alemania Compatibilidad total MagentaTV, DAZN Japón Compatibilidad total DAZN, aplicaciones de emisoras locales México Compatibilidad total. TelevisaUnivision, Vix Nueva Zelanda Compatibilidad total Sky Sport Now Sudáfrica Compatibilidad total YouTube, FIFA+ y otras apps de streaming seleccionadas Reino Unido Compatibilidad total BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos Compatibilidad total FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV.

Cómo instalar aplicaciones para ver la Copa del Mundo en streaming en el Apple TV

El proceso dura menos de dos minutos y requiere solo unos clics con tu Siri Remote.

Abre la App Store: desde la pantalla de inicio de Apple TV, selecciona el icono azul y pulsa el centro del panel táctil.

Busca tu canal: desliza hacia arriba hasta el menú superior y pulsa el icono de lupa. Usa el teclado en pantalla o mantén pulsado el botón de Siri/micrófono del mando para dictar el nombre de la app (Fubo, Peacock, BBC iPlayer, SBS On Demand).

Selecciona la app en los resultados y pulsa «Obtener» (o el icono de nube si ya la descargaste en tu iPhone o iPad). Si se solicita, confirma con el botón lateral o tu contraseña de Apple.

Al terminar, pulsa «Abrir» o busca el icono en la pantalla de inicio, inicia sesión con tus datos o vincula tu proveedor de TV y empieza a ver.

¿Se podrá ver el Mundial de 2026 gratis en Apple TV?

Apple TV ofrece varias opciones gratuitas, disponibles según tu ubicación. Aunque no incluye sintonizador coaxial para antenas, los usuarios del Reino Unido pueden acceder gratis a BBC iPlayer e ITVX, mientras que enAustralia está SBS On Demand.

Además, la appde Apple TV integra Apple Sports, que reúne las retransmisiones deportivas disponibles en tu zona, crea cuadros de torneos personalizados y enlaza directamente con plataformas gratuitas financiadas por publicidad, como Tubi, que ofrece repeticiones y resúmenes de partidos.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en YouTube

¿Se pueden usar apps sociales en Apple TV para ver contenidos del Mundial?

Aunque no verás partidos en directo de 90 minutos en redes sociales, YouTube tiene una app optimizada para TV en la App Store de tvOS. Aunque TikTok no tiene app propia para Apple TV, los usuarios de Apple pueden usar AirPlay desde su iPhone, iPad o Mac para enviar a la tele los resúmenes oficiales de los partidos de la FIFA, los goles, análisis de creadores y material detrás de cámaras apenas termine el encuentro.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Guía de la Copa Mundial de la FIFA 2026



