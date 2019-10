Cómo ver el Lokomotiv vs. Atlético de Madrid, de la Champions League: en vivo y online, streaming y TV

El segundo encuentro para un Atlético de Madrid que necesita ganar para seguir vivo en la máxima competición continental

El visita para enfrentarse al Lokomotiv de Moscú en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2019/20. El cuadro rojiblanco, tras empatar contra la en el Wanda Metropolitano, necesita ganar a los moscovitas para seguir vivo en la máxima competición continental y sumar los 3 primeros puntos de la temporada en Europa.

Sigue en directo el Lokomotiv-Atlético de Madrid

Tras no marcar en 3 de sus últimos 4 encuentros en Liga y no conseguir la victoria desde el encuentro ante el , los rojiblancos no han querido dejarse nada en casa y se han llevado a 21 jugadores, exceptuando a Vitolo, que tiene una lesión muscular en el muslo. De esta forma, Simeone no piensa en otra cosa que no sea la victoria ante el cuadro ruso.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Lokomotiv de Moscú - Atlético de Madrid FECHA Martes, 1 de octubre de 2019 ESTADIO Estadio Lokomotiv, Moscú HORARIO 21:00

CÓMO VERLO

ZONA CANAL HORARIO Sudamérica Mitele Plus

M. Liga de Campeones 1 (M51 O 126)

M. Liga de Campeones 2 (M52 O127)

TV M4 (Bar) Fox Sports ESP: 21:00

ARG: 16:00

CHI: 16:00

COL: 14:00

MEX: 14:00

TELEVISIÓN

El 1 de octubre tendrá lugar el encuentro en el Estadio Lokomotiv, en Moscú, en la capital de Rusia a las 21.00 hora española (20:00 en Islas Canarias, 16:00 en , 16:00 en , 14:00 en y ) y en España será retransmitido a través de Movistar + y Movistar Liga de Campeones 3. También podrás verse en Mi Tele Plus Liga de Campeones.



Para Latinoamérica, la señal del encuentro se emitirá en Fox.

INTERNET

El partido también se podrá ver en internet a través de la aplicación de Movistar + así como en su web oficial y también a través de los dispositivos móviles en Mi Tele Plus Liga de Campeones.

Para Latinoamérica, el juego podrá verse en la plataforma digital de FOX Sports go y disponible para Android y iOs.

CÓMO CONTRATAR LOS CANALES EN TELEVISIÓN

Puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25€ al mes, donde además de las competiciones españolas podrás disfrutar de LaLiga, la , la , la Premier League y la entre otros torneos. Algunos partidos de la Europa League también se retransmiten en abierto en el canal Gol TV .

Movistar +

Actualmente, Movistar+ tiene varias ofertas de paquetes Fusión por los que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. La promoción por la que por 85 euros al mes se puede disfrutar de todos los servicios de Movistar que incluye todo el deporte y, sobre todo, el fútbol, pues permite ver los partidos de liga de pago, el partidazo y también los canales que darán la Champions League y algunas ligas internacionales.

Orange TV

Orange TV es una opción para el aficionado al fútbol para poder seguir la liga española y la Champions League. La compañía francesa se ha beneficiado del dictamen de la competencia por el cual Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías a cambio de un precio acordado. Eso ha posibilitado que Orange tenga los derechos de retransmisión tanto de la Liga como de la competición europea.

Orange TV llevará en sus opciones los canales de Movistar de fútbol, tanto de Liga como de Liga de campeones. Como ocurre con la plataforma de Telefónica, el operador francés comercializa el fútbol buscando paquetes que incluyan también la contratación de la fibra óptica y de líneas móviles.

La plataforma, a diferencia de Vodafone, ofrece todo el fútol. Permite contratar una línea telefónica bajo los planes Love Experto o Love Intenso en las que se pueden adquirir los dos paquetes principales de fútbol que ofrece Orange durante este curso. En Orange TV Fútbol se puede ver LaLiga Santander y LaLiga SmartBank por 15,95€/mes, además de incluir el cine y las series. La otra opción que se incluye en los paquetes es la de Orange TV Liga de Campeones, por la que se puede ver la Champions League, la Europa League y el mejor fútbol internacional por, también, 15,95€/mes.

CÓMO CONTRATAR LOS CANALES EN STREAMING Y MÓVILES

Movistar

También ofrece la posibilidad de ver los contenidos en distintos dispositivos gracias a una clave electrónica de la que disponen todos los usuarios. El servicio, anteriormente conocido como Yomvi, ahora se encuentra en ver.movistarplus.es para usuarios registrados.

Todos los partidos se podrán ver en directo y también existen redifusiones y la posibilidad de verlo 'on demand', es decir, en el momento en el que el usuario quiera puede repdroducir los partidos más recientes.

Está disponible para iOS y Android, funcionan de la misma manera si previamente te das de alta: te registras con un usuario y una contraseña, los introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos.

Mitele Plus

Mitele ofrece todo el fútbol por 35 euros al mes, aunque si se contrata antes de septiembre los tres primeros meses costarán solo 30 euros. Además, se pueden contratar independientemente La Liga y la Champions. Si sólo se quiere disfrutar de Primera y Segunda División se podrá contratar el paquete 'mitele PLUS LaLiga' por 19,99€ al mes. Si se desea solo la Champions se puede pagar 16,99€ al mes por el paquete 'mitele PLUS Liga de Campeones'.

La opción de Mediaset incluye también el acceso a Mitele, valorado en 2,5 euros al mes, que premite ver toda la programación de los canales del consorcio televisivo sin publicidad y 'on demand'. La página web de Mediaset ahora mismo asegura que los canales están disponibles para Android y IOS en dispositivos móviles y en los navegadores Chrome, Mozilla y Edge. Además, se espera que próximamente esté disponible también en casi todos los modelos de SmartTV.