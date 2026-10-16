Cómo ver el Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills: dónde seguir el partido online y en directo, canales de televisión y hora de inicio

Horario del Las Vegas Raiders vs Buffalo Bills

18 oct 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

Las Vegas Raiders recibe a Buffalo Bills en el Allegiant Stadium (Paradise, Nevada) en la sexta jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 18 de octubre a las 14:25 (CST).

Tras los partidos de la quinta jornada, los Bills compartían con los Detroit Lions el primer puesto en anotación, con 164 puntos. El líder de la AFC Este busca ahora ampliar a tres partidos la racha de derrotas de los Raiders.

Cómo ver el Las Vegas Raiders vs Buffalo Bills

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Novedades de Las Vegas Raiders y Buffalo Bills

Novedades de Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders (3-2) busca recuperarse de una abultada derrota ante New England. Su entrenador principal, Klint Kubiak, confirmó que el quarterback Kirk Cousins sigue siendo indiscutiblemente el titular y zanjó cualquier especulación sobre el suplente novato Fernando Mendoza.

La mejor noticia para el ataque es el regreso del receptor Jalen Nailor, que ha superado el protocolo de conmociones cerebrales y está listo para jugar tras perderse la quinta jornada. El destacado corredor Ashton Jeanty, pese a arrastrar molestias leves, ha entrenado sin limitaciones y ha declarado que se encuentra mejor físicamente que en cualquier otro momento de la temporada. Está confirmado que encabezará el juego terrestre de Vegas, que intentará reactivar su ataque por carrera, el 28.º de la liga.

Designaciones oficiales de los Raiders por lesión:

BAJA : DT Tonka Hemingway (conmoción cerebral)

BAJA (sin activar desde la lista de lesionados) : WR Dont'e Thornton (isquiotibiales), TE Carter Runyon (pie)

Disponibles : WR Jalen Nailor, RB Ashton Jeanty, TE Brock Bowers, G Spencer Burford, DT Folorunso Fatukasi

Novedades de Buffalo Bills

Buffalo Bills (4-1) viaja al desierto tras una exigente victoria en la prórroga ante Los Angeles Rams. Aunque el quarterback Josh Allen y el corredor James Cook están completamente sanos y listos para liderar el ataque con más puntos de la liga, empatado con otro equipo, la plantilla de Joe Brady llega con varios jugadores importantes en duda antes de su semana de descanso, prevista para la séptima jornada.

El tackle ofensivo titular Spencer Brown (espalda) ha mejorado y tiene el visto bueno para jugar, pero el grupo de receptores y la línea defensiva están muy castigados. Los receptores D.J. Moore y Joshua Palmer arrastran sendas lesiones de hombro; participaron en sesiones ligeras de repaso de jugadas a finales de semana, pero su disponibilidad no se decidirá hasta el momento del partido. En defensa, la línea interior cuenta con pocos efectivos, mientras el tackle defensivo Ed Oliver, pieza fundamental de esa unidad, intenta regresar tras una artroscopia de rodilla.

Designaciones oficiales de los Bills por lesión:

EN DUDA : WR D.J. Moore (hombro)

EN DUDA : WR Joshua Palmer (hombro)

EN DUDA : DT Ed Oliver (rodilla)

EN DUDA : DT T.J. Sanders (hombro)

EN DUDA : CB Dee Alford (tobillo)



