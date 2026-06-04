Irlanda del Norte vs. Guinea se juega el 4 de junio de 2026 a las 17:00.
Cómo ver el partido entre Irlanda del Norte y Guinea con una VPN
Si estás de viaje o quieres ver la transmisión desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.
Con ExpressVPN u otro servicio similar, creas una conexión segura y encriptada que oculta tu ubicación real. Así, puedes elegir un servidor en el país donde se emite el encuentro y ver a tu equipo en directo. A continuación tienes una guía paso a paso, o consulta nuestra selección de las mejores VPN para ver deportes en streaming.
Guía paso a paso de VPN para ver hoy el partido entre Irlanda del Norte y GuineaNordVPN
- Descarga e instalación: Regístrate en ExpressVPN u otro servicio de VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) y descarga la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor: Abre la aplicación y elige un servidor del país donde se retransmita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido pero quieres ver la señal de EE. UU., selecciona un servidor estadounidense).
- Borra la caché: A veces el navegador conserva tu ubicación anterior; elimina las cookies o actualiza para que el cambio surta efecto.
- Empieza a ver la retransmisión: Ve a la web o app de tu emisora y disfruta del partido.
Cómo verlo en la pantalla grande
Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta más. Así puedes usar la VPN en tu televisor:
- Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.
- Apple TV, Roku y consolas: No admiten VPN nativas. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.