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Cómo ver el amistoso de hoy entre España e Irak desde cualquier lugar con una VPN

España vs Iraq
España
Iraq
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Cómo ver el partido amistoso entre España e Irak, con el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

España e Irak juegan hoy, 4 de junio de 2026, a las 20:00.

Cómo ver el partido entre España e Irak con una VPN

Si estás de viaje o quieres ver el partido desde otra región, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una VPN resulta útil.

Con ExpressVPN o similar, creas una conexión segura y encriptada. Al cambiar tu ubicación virtual al país donde se emite el encuentro, saltas las restricciones y disfrutas del partido en directo. Sigue nuestra guía paso a paso más abajo o consulta nuestro listado de las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Guía paso a paso de VPN para ver hoy el España-Irak

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  1. Descarga e instalación: Crea una cuenta en ExpressVPN u otro servicio de confianza (consulta la guía de GOAL), luego instala la app en tu dispositivo.
  2. Conéctate a un servidor: Abre la aplicación y elige un servidor en el país donde se emita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido pero quieres ver la transmisión de EE. UU., selecciona un servidor de EE. UU.).
  3. Borra la caché: a veces, tu navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto.
  4. Empieza a ver la retransmisión: Accede a la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta más. Así puedes usar la VPN en tu televisor:

  • Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.
  • Apple TV, Roku y consolas: No admiten VPN nativa. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.

Noticias y plantillas de los equipos

España contra Iraq alineaciones probables

4-3-3
España crest
España
ESP
Formación
Iraq crest
Iraq
IRQ
4-4-2
23U. Simon24M. Cucurella12P. Porro22P. Cubarsi2M. Pubill20Pedri9Gavi16Rodri11Y. Pino21M. Oyarzabal7F. Torres12J. Hassan4Z. Tahseen3H. Ali5A. Hashem23M. Doski20A. Sher16A. Al-Ammari8I. Bayesh7Y. Amyn18A. Hussein9A. Al Hamadi
Iraq crest
Iraq
IRQ
4-3-3
España

Once inicial

Iraq

Manager

  • L. de la Fuente
  • G. Arnold

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

ESP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
1/5

IRQ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Récord de enfrentamientos directos

Clasificación