La acción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detiene y nos presenta un duelo crucial por la supervivencia en el Grupo E. La selección de Ecuador se mide ante la debutante Curazao en el Kansas City Stadium, en un partido donde ambos combinados necesitan sumar de a tres con urgencia tras haber tropezado en la primera jornada.

La Tri llega con la espina clavada tras caer de forma agónica 1–0 ante Costa de Marfil con un gol en el minuto 90, a pesar de haber dominado gran parte del encuentro. Por su parte, Curazao pagó caro el derecho de piso en su debut histórico al ser goleado 7–1 por una implacable Alemania, aunque celebraron con todo el histórico gol de Livano Comenencia. Con la soga al cuello, ambas escuadras saldrán a jugarse la vida para mantener encendida la llama de los octavos de final.

En Goal te presentamos todos los detalles, horarios y las mejores opciones legales para ver este partido completamente gratis tanto en Estados Unidos como en México.

Datos del partido: Ecuador vs. Curazao

Detalle Información Competencia Copa Mundial de la FIFA 2026 (Grupo E - Jornada 2) Fecha Sábado, 20 de junio de 2026 Hora de inicio EE. UU.: 8:00 PM ET / 5:00 PM PT

México: 6:00 PM (Tiempo del Centro - CDMX) Sede Kansas City Stadium — Kansas City, MO

Cómo ver Ecuador vs. Curazao gratis en Estados Unidos

Para la comunidad hispana en territorio estadounidense, el partido estará disponible de forma accesible tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming.

Televisión Abierta (Antena Digital OTA)

Al tratarse de un evento de alta relevancia, el partido se transmitirá en español por señal abierta a través de Telemundo. Si tienes una antena digital básica conectada a tu televisor, puedes sintonizar el canal local de tu ciudad sin pagar un solo centavo y en alta definición.

Streaming mediante pruebas gratuitas (Fubo y DirecTV Stream)

Si prefieres seguir el juego desde tu celular, tablet o Smart TV, puedes aprovechar los periodos de prueba de las plataformas de cable digital:

Fubo (Prueba gratis de 5 días): Esta plataforma incluye la señal en vivo de Telemundo. Puedes registrarte hoy mismo, disfrutar del partido y explorar su catálogo deportivo durante una semana gratis.

DirecTV Stream (Prueba gratis de 5 días): Otra opción sumamente confiable que cuenta con la señal de Telemundo local con excelente calidad de transmisión y sin retrasos.

Cómo ver Ecuador vs. Curazao gratis en México

Para el público mexicano, la transmisión exclusiva del encuentro a través de plataformas digitales corre por cuenta de ViX. Si no cuentas con una suscripción activa, existe un excelente método legal para seguir el partido sin costo.

El truco de streaming: Prueba gratuita de Amazon Prime Video

La plataforma ViX Premium se puede contratar como un canal adicional dentro de Amazon Prime Video.

Si eres un usuario nuevo, puedes registrarte para obtener la prueba gratuita de 7 días de Amazon Prime Video.

Una vez dentro, puedes activar el periodo de prueba de los canales premium (como ViX) para sintonizar el partido de La Tri completamente gratis y de manera 100% legal.

El secreto para que estas opciones te salgan completamente gratis es programar una alarma o un recordatorio en tu teléfono para cancelar la suscripción de prueba (ya sea en Fubo, DirecTV Stream o Amazon Prime Video) antes de que se cumpla el plazo de cortesía. De esta forma, disfrutarás del Mundial y tu cuenta bancaria se quedará en $0.