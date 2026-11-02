Cómo ver el Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors con una VPN

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 2 nov 2026 - 19:15

El Atlético Tucumán recibe a Argentinos Juniors en la Liga Profesional. El conjunto visitante buscará prolongar una buena racha que lo ha situado en una posición favorable en la clasificación del Clausura.

El Tucumán de Julio Falcioni está bajo presión tras una difícil racha reciente en la liga. El partido en casa le ofrece la oportunidad de frenar una caída que lo ha dejado en la zona baja de su grupo.

Nicolas Diez ha logrado que Argentinos juegue con confianza. El club de Buenos Aires llega tras ganar su último partido de la Liga Profesional y con un impulso que lo convierte en un rival difícil para cualquiera a estas alturas de la temporada.

La posición del Tucumán en la tabla hace que los puntos en este partido no sean solo valiosos: son casi imprescindibles si el equipo de Falcioni quiere seguir en la pelea en su grupo.

Para Argentinos, una victoria consolidaría su posición en la parte alta de la tabla del Grupo B del Clausura y mantendría la presión sobre los equipos que lo rodean.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors.

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