En el minuto 23 del partido, Güler lanzó el codo hacia atrás mientras disputaba una carrera con Peque Fernández. El número diez del Sevilla cayó al suelo, se llevó las manos a la cara y tuvo que recibir atención médica durante unos instantes. El turco no fue amonestado; en cambio, Dean Huijsen y Félix vieron sendas tarjetas amarillas por acciones posteriores. Siete minutos después, Güler marcó el 1-0 para los locales con un golazo.

Otro incidente también provocó el malestar de los visitantes: antes del segundo gol encajado, obra de Kylian Mbappé, los andaluces protestaron por una supuesta falta de Ibrahima Konaté sobre Robbie Ure. Sin embargo, la retransmisión televisiva no mostró ninguna repetición de la jugada.

En su página web, el Sevilla FC no escatimó críticas a la actuación del árbitro Mateo Busquets Ferrer. «4-1: Un codazo y eso fue todo», tituló el club tras el partido. Sobre la entrada no sancionada a Ure, escribió: «Una imagen vale más que mil palabras».

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, tampoco se mordió la lengua en la rueda de prensa y dedicó casi toda su comparecencia a las decisiones del colegiado. Sobre la acción de Güler, el técnico habló de una «tarjeta roja clarísima» y afirmó: «A partir del codazo, habría tenido que jugarse un partido completamente distinto. Puede que sean mejores jugando once contra once, pero nos han quitado la oportunidad de disputar otro partido».

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El entrenador del Sevilla carga contra el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid

Para el técnico, la supuesta falta sobre el delantero Ure también fue un error arbitral evidente: «El árbitro no tuvo un buen día. No nos dejaron jugar. Hoy deberíamos haber jugado en superioridad numérica desde el minuto 23. Los que más se quejan son los que menos motivos tienen para hacerlo: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Llevo mucho tiempo en esto y siempre es la misma historia».

Con ello, Plaza aludió de forma bastante claraal enfrentamiento entre el máximo responsable de LaLiga, Javier Tebas, y el Real Madrid, que volvió a intensificarse recientemente. El club blanco considera una y otra vez que los árbitros lo perjudican en la competición liguera y ha exigido una reforma completa, así como la dimisión de Tebas.

La decepción también caló hondo entre los jugadores. El lateral Juan Iglesias expresó su frustración en Movistar: «Estábamos metidos en el partido y lo dimos todo. Vi una falta sobre Peque que me pareció una agresión, y también hubo una falta sobre Rubén Vargas antes de uno de los goles del Real Madrid, pero esa jugada ni siquiera se mostró por televisión».

Iglesias añadió: «Hubo decisiones sobre las que no teníamos ningún control. Muchas veces no se puede hablar con los árbitros porque no te dejan. Simplemente te dicen: “Fuera de aquí o te saco una tarjeta”. Siempre es la solución más fácil. Sabíamos cómo iban a ir las cosas aquí».

El capitán Kike Salas también cargó contra la actuación arbitral. «La falta de Arda Güler fue evidente. Se puede ver el codazo que recibió Peque. Eso decantó claramente el partido a su favor y después llegó el 1-0», dijo el defensa.

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«Obsesión»: José Mourinho rechaza las críticas del Sevilla

Salas tampoco entendió que no interviniera el VAR: «No entiendo por qué no se revisó esa jugada. No pedimos más que respeto y que se tenga en cuenta lo sucedido. Estamos decepcionados, pero también se puede ver una falta sobre Rubén Vargas».

En el otro bando, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, quitó importancia a las protestas y dijo no entender el revuelo por esas jugadas. El portugués explicó que no comprendía «la obsesión con tantas preguntas sobre este asunto».

Mourinho añadió: «Nadie ha podido mostrarme lo que supuestamente pasó. No he visto ni una sola imagen. He pedido imágenes a mis analistas y a la televisión, pero no he podido ver nada de lo que se está hablando y que ha molestado a Luis».

Para Mourinho, «lo natural es que a nosotros nos ocurra lo contrario más a menudo». El entrenador prosiguió: «Si algún día ocurre algo que yo crea que nos ha favorecido, no tendré ningún problema en admitirlo».