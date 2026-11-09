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Roy Keane ha criticado con dureza el liderazgo de Michael Carrick en el Manchester United y ha comparado al cuestionado entrenador con un «político» que evita dar respuestas claras. La leyenda del club expresó su frustración tras un espectacular empate 4-4 ante el Aston Villa en Old Trafford, desastroso en defensa.

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Old Trafford presencia un partido trepidante de ocho goles

El Aston Villa sorprendió al público local al adelantarse por dos goles en los primeros cuatro minutos. El United reaccionó e igualó el marcador antes del descanso, pero volvió a venirse abajo nada más comenzar la segunda parte y se vio perdiendo por 4-2.

Cuando parecía abocado a una dura derrota, el equipo local rescató milagrosamente un punto en los últimos instantes del tiempo añadido. Los goles de Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu en la recta final sellaron un asombroso empate 4-4, pero el caos que marcó su actuación apenas alivió el creciente escrutinio sobre la continuidad de Carrick.

Keane carga contra las declaraciones de Carrick tras el partido

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Carrick insistió en que su equipo tenía que «ser más sólido», sin aclarar demasiado su propio futuro. Esas palabras enfurecieron a Keane, que acusó a su excompañero de esquivar los verdaderos problemas.

«Es evidente que la situación es difícil para el entrenador. Está bajo presión, sin duda. Habla mucho, pero dice poco. No sé si es una táctica. Como un político», declaró Keane a Sky Sports. «No deja de decir que tenemos que ser más sólidos y que hay cosas en las que debemos trabajar. Pero más vale que se pongan a ello. Es el peor arranque en no sé cuántos años; todas estas estadísticas no son nada buenas. Si sigues encajando goles y concediendo ocasiones, esto no va a cambiar».

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El excapitán del United exigió soluciones inmediatas a sus debilidades. «¿Qué esperamos que cambie en las próximas semanas y meses? ¿En qué están trabajando? Tienen que hacerlo mucho mejor», añadió.

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El caos defensivo eclipsa la reacción final del United

Pese a sus duras críticas, Keane sí reconoció la capacidad de reacción de la plantilla. «Creo que ya hemos dicho que había dudas sobre este equipo, pero está mostrando algo de lucha, algo de ganas y, por muy malo que fuera el partido desde el punto de vista futbolístico, siguió intentándolo hasta el final», señaló. «Así que, por un lado, dices que es terrible encajar cuatro goles en casa, pero siguieron adelante y tenemos que reconocerles algo de mérito».

Sin embargo, Keane recalcó la cruda realidad de sus problemas: «Si miramos el panorama general, ver al United es una montaña rusa. Algunas cosas fueron realmente muy malas. Defensivamente, por cómo empezó el partido y por el inicio de la segunda parte, pero encontraron la manera de sumar un punto en un encuentro en el que parecían completamente derrotados. Sigue sin ser ni de lejos suficiente para intentar acercarse a la zona media de la tabla».

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La decepción persiste mientras crece el temor al descenso

El delantero del United Matheus Cunha reflejó el estado de ánimo del vestuario y expresó su profunda frustración por los errores repetidos del equipo. «Estoy muy cansado. Me siento muy decepcionado», admitió Cunha. «Después de la otra noche hablamos mucho sobre cómo encajar goles, sobre estar ahí y sobre cambiar nuestra mentalidad para meternos en el partido. Y volvimos a hacerlo, encajamos goles. No podemos hacer eso. Tenemos que jugar como el Manchester United e ir hacia adelante».

Ese punto logrado de forma dramática deja al United hundido en la zona de descenso, con una sola victoria en la Premier League en toda la temporada. Carrick debe corregir urgentemente la fragilidad defensiva e infundir confianza a una plantilla dividida o la directiva del club podría verse pronto obligada a tomar una decisión drástica en el banquillo.