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Raphinha, capitán interino de Brasil, prevé una prueba muy exigente ante Japón en el amistoso internacional del sábado en Singapur. La reedición del enfrentamiento entre ambos en el Mundial de este verano en Houston llega mientras el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, se prepara para sus dos últimos partidos tras ocho años en el cargo.

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El capitán provisional espera un duelo muy disputado

Raphinha lucirá tanto el brazalete de capitán como la emblemática camiseta con el número 10 en el Estadio Nacional de Singapur, ya que el capitán habitual, Marquinhos, es baja por lesión. El combinado asiático busca vengarse de la derrota por 2-1 tras una remontada tardía de su rival en los dieciseisavos de final del Mundial en junio. Por su parte, Moriyasu, de 58 años, dejará el cargo antes de lo previsto, ya que los disturbios en Arabia Saudí retrasaron la Copa Asiática de principios de 2027 a diciembre de 2027.

El atacante, de vuelta, asume el liderazgo

De regreso tras perderse el encuentro de junio en Texas por una lesión en el isquiotibial derecho, el atacante del Barcelona llega en plena racha goleadora como máximo goleador de LaLiga esta temporada, con 15 tantos. También conoce el peligro de un rival que logró una histórica victoria por 3-2 tras remontar en un amistoso disputado en Tokio el pasado octubre, con la que venció por primera vez a los pentacampeones del mundo en categoría absoluta.

En declaraciones previas al partido del sábado, Raphinha afirmó: «Para mí, jugar contra Japón es como disputar un partido del Mundial. Lo veo como un encuentro muy difícil, complicado, pero, en mi opinión, estos partidos son importantes para saber a qué nivel estamos y qué podemos mejorar, no solo individualmente sobre el terreno de juego, sino también como equipo. Es una buena prueba ante una gran selección».

Ancelotti avala la valía de su homólogo saliente

Tras su eliminación en octavos de final del Mundial ante Noruega, el seleccionador Carlo Ancelotti ha llevado a Asia una joven selección brasileña para iniciar un nuevo ciclo.

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En declaraciones a los medios el viernes, el italiano dijo: «[Japón] compitió muy bien contra nosotros en el Mundial. Fue un partido difícil. El de mañana también será difícil porque es una selección muy bien organizada tanto en defensa como en ataque. Necesitamos disputar un partido exigente para mejorar y dar experiencia a nuestros jugadores jóvenes».

Ancelotti también respaldó la capacidad de Moriyasu para entrenar en Europa, ahora que su contrato de corta duración con la Federación Japonesa de Fútbol, previsto originalmente hasta febrero de 2027, llega a su fin antes de lo previsto: «Tuvo tiempo para trabajar con la selección. Construyó un equipo fuerte y muy bien organizado. Creo que hizo un trabajo realmente bueno y tiene todas las cualidades para entrenar y dirigir en cualquier parte del mundo».

Los planes de sucesión llegarán tras los últimos partidos del martes

Después del encuentro del sábado, Moriyasu dirigirá su último partido ante Paraguay el martes 17 de noviembre, antes de ceder el puesto al seleccionador sub-23, Go Oiwa. Está previsto que su sucesor debute en un amistoso en casa en marzo, antes de la Copa Asiática reprogramada, que se disputará del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028. Brasil también cerrará su calendario de 2026 el martes ante la anfitriona Singapur.