«Fue mi mejor partido con la Juve. Hice algunas buenas jugadas, pero puedo hacerlo aún mejor», dijo el internacional alemán después de marcar el gol del empate provisional en la victoria por 2-1 de la Vecchia Signora ante el Celta de Vigo. «Los goles siempre me dan confianza, pero quiero seguir mejorando», añadió Woltemade.

Su compañero en ataque Randal Kolo Muani marcó el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo añadido. «Cuando hay dos delanteros en el campo, a los defensas les resulta más difícil marcarnos», dijo el jugador cedido por el Newcastle United sobre su asociación con el exjugador del Eintracht de Fráncfort. «Pero yo no soy el entrenador (Luciano Spalletti; nota de la redacción), y lo que decida el técnico será, sin duda, lo correcto».

Para Woltemade, que estaba en el lugar oportuno tras un mal control con el pecho de Marcos Alonso, fue su segundo gol en la Europa League con los Bianconeri desde su llegada en verano. Sin embargo, no consiguió acallar a sus críticos en la prensa italiana, como muestra la valoración de la Gazzetta dello Sport.

«Woltemade intenta desempeñar el papel de delantero centro con la misma obstinación infructuosa que un hombre de mediana edad que intenta volver a ponerse el traje de boda de hace veinte años (y unos kilos más)», escribió el periódico. En cambio, su valoración del gol fue llamativamente sobria. Su remate había ido «con precisión a nuestra esquina».

Nick Woltemade, duramente criticado tras su última actuación en la liga

Woltemade sigue teniendo dificultades en Italia. También porque aún espera su primer gol en la Serie A, aunque hasta ahora solo ha jugado allí como revulsivo. Tras el empate 1-1 contra el Cagliari el fin de semana, Tuttosport fue especialmente duro con el exjugador del Stuttgart. «Buena suerte, señor Spalletti, para encontrarle sentido a este jugador, que por ahora parece un cuerpo extraño», escribió sobre su actuación, a la que puso una nota de 5. En otros titulares se le calificó de «desalentador», «totalmente fuera de lugar» y «caso problemático».

El primer gol de Woltemade con la Juve llegó, en la que había sido su primera y última titularidad hasta el partido contra el Celta de Vigo, de penalti contra el NEC Nijmegen. El club de Turín no tiene una opción de compra por el delantero, cuyo contrato con el Newcastle se extiende hasta 2031.