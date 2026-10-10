El equipo alegre y ofensivo del entrenador Martin Demichelis humilló al Eintracht Frankfurt con un convincente 6:0 (4:0) y se reenganchó al grupo de cabeza de la liga.

Ezechiel Banzuzi (1'), el brillantísimo autor de tres goles Christopher Nkunku (5', 41', 44'), Antonio Nusa (54') y el suplente Tidiam Gomis (89') se encargaron de que el RB, además, llegue con mucho impulso al duelo de Champions contra el PSV Eindhoven del próximo martes.

Para el Eintracht, Leipzig sigue siendo un mal escenario. Ya la temporada pasada, el Frankfurt se había hundido en casa del RB (0:6), y ahora llegó la siguiente dura derrota. Con el nuevo entrenador Adi Hütter, los de Hesse se deslizan cada vez más hacia la crisis tras solo una victoria en cinco partidos de liga.

Eintracht Frankfurt: ¿cómo han reaccionado Adi Hütter y los jugadores?

Después reinó la pura incredulidad en el SGE. "Me cuesta aceptar una actuación de equipo así. Que perdamos 0:6 en Leipzig duele muchísimo", dijo Jonathan Burkardt y subrayó: "Sobre todo me sabe mal por los chicos y chicas que han viajado hasta aquí y han tenido que tragarse esta mierd*. No fuimos compactos en absoluto, perdemos cada duelo atrás y entonces parecemos un equipo escolar. Si no todos asumen la responsabilidad, volveremos a tener problemas la semana que viene. También los líderes han vuelto a fallar hoy".

El portero Noah Atubolu estalló: "16 goles encajados en cinco partidos son una barbaridad, tenemos que cambiar algo rapidísimo. La forma en la que entramos al partido es inadmisible. La manera en que se dio no puede ser de ninguna de las maneras. Todos jugamos para el Eintracht Frankfurt, para uno de los clubes más grandes de Alemania, viajan 3.500 aficionados con nosotros... y perdemos aquí 0:6. Tenemos que avergonzarnos por ello. Esto no puede seguir así".

Hütter llegó incluso a negar a su defensa, tras la "contundente derrota", el nivel necesario para la Bundesliga. "En mi opinión, el resultado es demasiado abultado, pero simplemente defendimos mal. Cómo permitimos los centros, cómo no nos orientamos hacia los rivales en el área, cómo echamos de menos la contundencia física. Permitimos contragolpes, no los cortamos con faltas tácticas, así no se puede en la Bundesliga. Ahora lo analizaremos de forma dura y justa, pero luego tenemos que volver a tender la mano a los jugadores. Los chicos tampoco se han ahorrado nada en las entrevistas, y eso es lo correcto".

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Por eso RB Leipzig estaba bajo presión

Leipzig afrontaba la XXL pausa internacional bajo presión por la necesidad de ganar, dadas sus actuaciones irregulares, y despejó rápidamente cualquier duda. Desde su propio campo, el RB combinó por la banda derecha hasta llegar al área, donde Neil El Aynaoui centró y, con apenas 56 segundos disputados, encontró a Banzuzi, libre de marca en el segundo palo.

Tras ese inicio relámpago, el RB volvió a golpear ante una defensa del Eintracht que seguía adormecida y amplió de inmediato la ventaja. Nnamdi Collins, que había entrado en el once inicial, se dejó engañar por Nusa; el noruego se fue hacia dentro y asistió al goleador Nkunku dentro del área.

La ventaja cambió poco al principio en el planteamiento de los sajones. El RB convenció con una presión alta temprana, fue intenso en la carrera y jugó con mucha velocidad. El Frankfurt solo se recuperó lentamente de los golpes de la fase inicial, pero luego fue inclinando cada vez más el duelo a su favor.

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Maarten Vandevoordt evita la remontada del Frankfurt

La primera gran ocasión la desperdició Ritsu Doan (31'), solo ante el portero del RB Maarten Vandevoordt, que después también brilló ante Ansgar Knauff (37') y el delantero internacional Jonathan Burkhardt (38'). En el mejor momento del Frankfurt, el RB asestó el siguiente golpe tras un contragolpe. Antes del descanso, Nkunku completó el primer hat-trick perfecto de la historia del Leipzig en la Bundesliga.

Hütter reaccionó al descanso e introdujo, entre otros, al nuevo internacional Younes Ebnoutalib. Aun así, el mayor peligro siguió llegando desde Leipzig, que volvió a golpear por medio de Nusa. Banzuzi (63') tuvo en sus botas la media docena desde corta distancia. El Frankfurt solo llegó en contadas ocasiones, como con Knauff (70'), que falló desde un ángulo cerrado.