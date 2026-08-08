Según un informe del diario inglés The Independent , el Manchester City estudia el fichaje de Enzo Fernández. El motivo es la inminente salida de Rodri al FC Barcelona. El Manchester City ya dejó marchar este verano a Bernardo Silva al Real Madrid, y el mediocentro Rodri está a las puertas de un traspaso al FC Barcelona. Con Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, solo ha llegado hasta ahora un refuerzo para el centro del campo. Como incorporación adicional, el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, estaría considerando al parecer a un viejo conocido.

Según el informe, Maresca, que ha tomado el relevo de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, valora extraordinariamente a Fernández por la etapa que compartieron en el FC Chelsea. Sin embargo, los londinenses tasan al argentino de 25 años en alrededor de 140 millones de euros. En principio, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, cuenta firmemente con Fernández y quiere iniciar con él la reconstrucción en Stamford Bridge.

Que el Chelsea estuviera siquiera dispuesto a negociar ante una oferta de ese tipo también podría depender de sus propios movimientos. Su intento por Alex Scott fracasó recientemente por la negativa del AFC Bournemouth. Los Cherries rechazaron una oferta de cerca de 75 millones de euros.

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¿También sigue el Real Madrid a Enzo Fernández?

Tras el fallido intento por Rodri, Fernández vuelve a figurar también como posible candidato para el Real Madrid. Fernández sigue actualmente de vacaciones tras el Mundial y publicó recientemente vídeos de su entrenamiento individual, antes de que se espere su regreso a los entrenamientos con el equipo la próxima semana.

Con la camiseta del Chelsea, Fernández brilló en la pasada temporada pese a un contexto agitado, con 16 goles y nueve asistencias, y se desempeñó con flexibilidad como interior, mediapunta o jugador box-to-box. En Manchester podría, según la orientación táctica, asumir tareas algo más retrasadas sobre el campo junto a Anderson.

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Enzo Fernández costó en su día 121 millones de euros

Fernández también ha generado recientemente cierto ruido alrededor de su figura. Por declaraciones públicas sobre su futuro, el centrocampista, fichado en 2023 por 121 millones de euros procedente del Benfica, fue suspendido temporalmente en la pasada temporada.

En el Mundial logró dos goles con Argentina, entre ellos el del empate en la semifinal contra Inglaterra. Sin embargo, en la derrota en la final ante España vio la amarilla y luego la roja. Una expulsión que posiblemente le costó a Argentina el título.