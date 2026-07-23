El Como no se pone límites y, después de conquistar la primera clasificación histórica para la Champions League, ya sueña con subir al techo de Europa. El «sistema-Como» ya ha creado escuela, con una mezcla de talento, ambición, competencia y fuertes inversiones. Y los resultados llegaron enseguida: en el segundo año desde el regreso a la Serie A llegó el cuarto puesto, un crecimiento exponencial que hace mirar al futuro con confianza; hasta el punto de que los analistas de apuestas de Sisal ofrecen a cuota 40,00 la victoria en la Champions League antes de 2030.





Un objetivo que sería, como poco, clamoroso, pero si hay algo que el Como ha enseñado es que los sueños no tienen límites, aunque hay que cultivarlos paso a paso. Por eso, el objetivo más inmediato es seguir escalando posiciones en la Serie A: en 888sport, el título de liga del club lariano en el próximo campeonato se paga a 29 veces lo apostado; una cuota de outsider, pero decididamente estimulante para un equipo que, por primera vez, también tendrá que gestionar el compromiso europeo. Un nuevo desafío que el Como está listo para asumir