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La abultada derrota por 5-0 que sufrió la selección de Países Bajos ante Alemania, en la noche de ayer lunes, en la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, desató duras críticas. Varios exjugadores consideraron que el rendimiento del equipo fue inaceptable, sobre todo porque, a su juicio, el rival no ofreció un nivel excepcional que justificara semejante resultado.

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Rafael van der Vaart, exestrella de la selección de Países Bajos y del Hamburgo, lanzó duras críticas contra el combinado de su país tras el partido disputado en el Estadio Olímpico de Berlín, durante su intervención como analista en la cadena neerlandesa NOS.

El diario alemán Bild recogió las declaraciones de Van der Vaart, que, visiblemente molesto, afirmó: «Parecía como si todos se hubieran orinado encima». Además, insinuó que se rindieron por completo, como si cada uno de ellos fuera «un saco de patatas», y consideró que al equipo le faltó capacidad para gestionar la presión del partido.

Pese a la dureza de sus críticas hacia su selección, Van der Vaart no cree que Alemania ofreciera un rendimiento excepcional: «Creo que Alemania fue bastante normalita. Desde luego, esta no ha sido la mejor selección alemana a la que nos hemos enfrentado nunca y, aun así, perdemos 0-5», antes de concluir que «esto es algo de lo que uno debería avergonzarse de verdad».

El exjugador neerlandés también criticó al portero Bart Verbruggen por su actitud tras el quinto gol, cuando reunió a sus compañeros sobre el terreno de juego para mantener una breve charla con ellos, una imagen que no gustó nada a Van der Vaart.

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En el minuto 77, los jugadores de Países Bajos se agruparon sobre el césped después de que el capitán Dumfries y el guardameta llamaran a sus compañeros a reunirse para dar una respuesta ante semejante hundimiento.

Sobre el portero, comentó: «Sinceramente, ni siquiera soy capaz de verlo. Un guardameta haciendo algo así, y pienso para mis adentros: acabas de encajar cinco goles. No se puede esperar que lo pares todo, pero ni siquiera has estado cerca de parar ninguno».

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Este resultado es el peor de Países Bajos en 67 años, después de encajar cinco goles ante Alemania. Es la primera vez desde entonces que sufre una derrota de este calibre o mayor, ya que la última más dolorosa se remonta al 21 de octubre de 1959, cuando cayó ante la selección alemana por 0-7.

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El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA está previsto para el próximo viernes. La selección neerlandesa no disputará ningún partido internacional hasta marzo de 2027, lo que dará al cuerpo técnico encabezado por Xavi Hernández y a los jugadores tiempo para analizar las causas del hundimiento y encontrar soluciones a los problemas que quedaron en evidencia ante Alemania.

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