Mbappé solo había participado en el primero de los cuatro partidos de la Nations League de la selección francesa. Contra Turquía, el delantero de 27 años dio a Francia la victoria por 1-0, pero sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la articulación de la rodilla izquierda. Por eso abandonó la concentración y completó una rehabilitación durante el resto del parón internacional.

Mientras tanto, sin embargo, apareció una foto de Mbappé en una fiesta en París con su pareja, Ester Exposito. El propio Mbappé también compartió en Instagram imágenes montando en bicicleta en Suiza, después de que Mourinho se lo hubiera prohibido expresamente poco antes a sus jugadores por el riesgo de caída. El comportamiento de Mbappé causó incomprensión entre muchos aficionados del Real Madrid y, supuestamente, también entre algunos directivos.

Preguntado por ello en la rueda de prensa del viernes, Mourinho calificó de "ridículos" los debates y explicó, en referencia a la imagen en bicicleta: "Estaba en un hotel formado por pequeñas casas. Las bicicletas se utilizaban para ir y venir entre las zonas comunes de un hotel tranquilo. Y da la impresión de que hizo el Tour de Suiza".

José Mourinho se dirige a los aficionados del Real Madrid

Al mismo tiempo, Mourinho aseguró que Mbappé jugará el próximo partido del sábado por la noche, a las 21:00, contra el Villarreal CF. Si hubiera silbidos contra Mbappé, eso sería "una victoria para vosotros", dijo Mourinho dirigiéndose a los reporteros críticos.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 VIL

Mientras tanto, quiso dejarles claro a los aficionados: "Ser justos significa ser inteligentes. Lo prometo: si un jugador del Real Madrid no se comporta como un jugador del Real Madrid, si falla como jugador, no cumple con sus obligaciones como jugador o como ciudadano, no veréis a ese jugador en el banquillo. No podréis silbarle. Estará en casa".

Mbappé firmó un gran inicio de temporada: en los primeros ocho partidos oficiales logró ocho goles y dos asistencias. Aun así, el Real Madrid ya ha cometido dos tropiezos en Primera División y por eso está a seis puntos del aún impecable eterno rival, el FC Barcelona.