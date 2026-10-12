Tonde Adelekoun, asistente técnico de la selección de Benín, desató una amplia polémica después de criticar la forma en que la selección argentina trató a los jugadores de su equipo tras el enfrentamiento que midió a ambos combinados en el último partido de Lionel Messi con la camiseta de Argentina, expresando su malestar por lo que describió como desprecio y falta de respeto hacia los futbolistas del equipo africano durante la histórica velada en Buenos Aires.

Adelekoun publicó este lunes un extenso mensaje en el que repasó los detalles del viaje, del partido y de lo ocurrido después, asegurando que los jugadores de Benín sintieron un gran orgullo por participar en la despedida de una de las mayores estrellas del fútbol, antes de que su alegría se transformara en decepción por lo que vivieron tras el pitido final.

El asistente técnico explicó que la delegación de Benín afrontó un viaje agotador para llegar a Argentina: "13 largas horas de París a Buenos Aires, sin contar las seis primeras horas de Abiyán a París y la escala. Un día entero de viaje, dividido en 3 grupos, para disputar este partido".

A pesar de la dureza del viaje, Adelekoun calificó el encuentro como "histórico en todos los sentidos", señalando el orgullo de los jugadores por participar en la despedida de Messi, ganador del Balón de Oro 8 veces, pero afirmó que el ambiente cambió de forma repentina tras el final del partido.

Y dijo: "Lo que me sorprendió fue el rechazo rotundo y evidente por parte del equipo argentino a cualquier contacto con mi equipo después del partido", añadiendo que los saludos fueron rápidos y fríos, y que los intentos de los jugadores de Benín de acercarse a Messi fueron recibidos, según su relato, con intervenciones severas por parte de los miembros de seguridad.

El asistente técnico de Benín agregó que la escena daba la impresión de que la presencia de los jugadores del equipo africano en el entorno de la estrella argentina era algo no deseado, y expresó su asombro por la manera en que fueron tratados pese a haber participado en el mismo acto.

"Como si fueran pandillas en medio de disturbios"

Adelekoun recordó el episodio del intento de organizar un pasillo de honor para Messi tras el partido, explicando que alguien propuso que los jugadores de Benín se alinearan y aplaudieran al astro argentino a su paso, pero que los miembros de seguridad se apresuraron a disolver el grupo que se había formado con ese fin.

Y comentó sobre la escena: "La rapidez con la que los agentes de seguridad disolvieron el pequeño grupo de jugadores que se había formado fue impresionante; parecía como si mis muchachos fueran pandillas en medio de disturbios".

El malestar del asistente técnico no se detuvo ahí, ya que habló de otro episodio durante la vuelta de honor, cuando los jugadores de Benín se colocaron en el camino de Messi, antes de que el futbolista, según su relato, se dirigiera hacia el círculo central sin llegar hasta ellos directamente.

Adelekoun consideró que lo sucedido supuso una decepción para los jugadores que viajaron para participar en este acto, señalando que Messi goza de una gran consideración entre muchos jóvenes africanos, lo que hizo que la experiencia resultara aún más dolorosa para ellos.

El asistente técnico de Benín cerró su mensaje subrayando la importancia del respeto mutuo en el fútbol: "El respeto es mutuo y, en el fútbol, mostramos respeto".