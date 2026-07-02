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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Como si fuéramos demonios...». El jugador senegalés lanza un mensaje contundente tras la eliminación del Mundial

Belgium vs Senegal
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Senegal
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I. Gueye
Bélgica
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EE. UU.

Ante el revuelo sobre los jugadores veteranos, Idrisa rompe su silencio.

Idrissa Jana Gaye, estrella de Senegal, lamentó la eliminación en la ronda de 32 del Mundial 2026 tras perder ayer miércoles con Bélgica.

Senegal ganaba 2-0, pero Bélgica empató en los últimos minutos del tiempo reglamentario, En la segunda prórroga, Yuri Tielemans marcó de penalti el 3-2 que clasificó a Bélgica para octavos.

Idrissa (36 años) declaró a los medios tras el partido: «Me parece realmente lamentable que, desde el inicio del torneo, e incluso antes, se haya hablado tanto de los jugadores veteranos, como si fuéramos demonios».

Y añadió, según informó la cadena «Foot Mercato»: «Los jugadores veteranos están ahí simplemente para garantizar que todo vaya sobre ruedas, como ocurre en cualquier otro equipo».

Sobre la eliminación, añadió: «Ahora es duro aceptarlo. Nos duele salir así; queríamos llegar lejos por nuestro pueblo».

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Gaye, uno de los jugadores más experimentados de Senegal, portó el brazalete en los dos últimos partidos.

En octavos, Bélgica se medirá a Estados Unidos, que eliminó a Bosnia y Herzegovina (2-0).


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