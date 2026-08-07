Como si fuera una operación de inteligencia: ¿cómo ejecutó Deco un plan secreto para arrebatarle el fichaje del siglo al Real Madrid?

El FC Barcelona logró dar un paso decisivo en la carrera por fichar al español Rodri, centrocampista del Manchester City, después de conseguir llevar las negociaciones lejos de los focos, en una operación marcada por un grado sin precedentes de secretismo que permitió al club catalán cambiar el rumbo de una operación que anteriormente parecía más cercana al Real Madrid.

El diario catalán "Sport" reveló los detalles de las horas decisivas en las negociaciones del Barcelona con Rodri, confirmando que el club catalán se movió con discreción entre bastidores, después de que todas las partes se preocuparan por impedir la filtración de cualquier información que pudiera amenazar la conclusión del acuerdo, en un momento en el que el Real Madrid era la parte más avanzada en los intentos por hacerse con el jugador antes de que el panorama cambiara de forma repentina.

El inicio del giro

El punto de inflexión se remonta al jueves 30 de julio, cuando el director deportivo del Barcelona, Deco, puso fin a un breve periodo de descanso en Croacia, y en principio debía viajar directamente a Inglaterra para incorporarse a la concentración de pretemporada del equipo de cara a la nueva campaña.

Pero el dirigente portugués tomó una decisión diferente, ya que regresó primero a Barcelona y permaneció allí más de un día antes de alcanzar al equipo, en un movimiento que suscitó interrogantes dentro del club, sobre todo porque el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick se encontraba en Inglaterra preparando los partidos amistosos.

Sin embargo, ese regreso no fue casual, ya que Deco dedicó su tiempo a celebrar una reunión de gran importancia relacionada con un asunto de fichajes que la dirección del club calificó de estratégico, después de haber iniciado ya contactos preliminares con los representantes de Rodri para conocer las condiciones del acuerdo y la posibilidad de cerrarlo.

Una reunión secreta que cambió los cálculos de Rodri

Según los detalles de "Sport", el Barcelona pidió a todas las partes implicadas comprometerse con el máximo grado de secretismo, para evitar cualquier filtración que pudiera obstaculizar las negociaciones, sobre todo porque el club era consciente de la sensibilidad de la competencia con el Real Madrid.

A finales de julio, Rodri se encontraba en la región de Cataluña para asistir a una boda en la Costa Brava, ocasión que desempeñó un papel importante para abrir la puerta a la celebración de una reunión directa entre el jugador y Deco.

Ambas partes se encontraron en uno de los hoteles de lujo, donde la reunión se prolongó durante unas dos horas y media, en la que el director deportivo del Barcelona expuso los detalles del proyecto deportivo del club y el papel que le espera a Rodri dentro del equipo, además de la visión técnica de Hansi Flick y la importancia del jugador en la construcción del centro del campo del Barcelona durante los próximos años.

La reunión dio como resultado un cambio evidente en la postura del jugador, después de que el Real Madrid fuera el más cercano en la carrera por su fichaje, ya que Rodri escuchó la oferta del club blanco y mantuvo conversaciones con él, pero no dio su consentimiento definitivo antes de reunirse con Deco.

Flick entra en escena

El movimiento del Barcelona no se detuvo en la reunión de Deco, ya que Hansi Flick desempeñó un papel directo en el intento de convencer al jugador, pues el entrenador alemán mantuvo varios contactos con Rodri, en los que le explicó su visión técnica y el papel de liderazgo que quiere de él dentro del equipo.

La dirección del Barcelona consideró que el contacto directo entre el entrenador y el jugador era necesario en esta etapa, especialmente porque la competencia era fuerte con el Real Madrid, y que cerrar la operación requería mostrar hasta qué punto el club estaba decidido a hacerse con los servicios de uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Una carta oculta

El diario también reveló el importante papel que desempeñó Dani Codina, responsable de servicios a los jugadores del Barcelona, cuyo nombre no figuraba en las negociaciones, pero que contribuyó de manera influyente a acercar posturas.

La razón de la importancia de Codina se remonta a su anterior relación con Rodri durante su etapa de trabajo en el Manchester City, donde les unió una fuerte relación, lo que ayudó a crear un ambiente de confianza y tranquilidad durante el contacto con el jugador.

Codina fue una de las personas que ayudaron a organizar la reunión secreta entre Rodri y Deco, y también desempeñó un papel en reforzar el sentimiento de vinculación del jugador con el proyecto catalán.

El momento decisivo

En los días siguientes, continuaron los contactos entre el Barcelona y los representantes del jugador en medio de un silencio mediático, hasta que llegó el momento esperado el pasado jueves, cuando el club recibió una llamada de los allegados a Rodri que confirmaba que el proyecto del Barcelona había logrado convencer al jugador y que las negociaciones habían entrado en una fase avanzada.

Tras una serie de llamadas y reuniones secretas, el Barcelona quedó cerca de cerrar la operación, después de conseguir dar la vuelta a la ecuación y apartar al Real Madrid de la posición de ventaja que ocupaba pocos días antes.

Ahora quedan los últimos retoques para cerrar el acuerdo, en una operación que el Barcelona considera que representa un paso estratégico para reconstruir el centro del campo, mediante la incorporación de un jugador que posee una gran experiencia y una personalidad de líder, mientras que su éxito supone un duro golpe para las aspiraciones del Real Madrid de hacerse con los servicios de uno de los centrocampistas más destacados del mundo.