«Como si fuera un coche robado»: la prensa francesa se burla de la campaña de Mbappé por el Balón de Oro

Daniel Riolo, periodista y analista de la cadena RMC Sport, se preguntó si la campaña mediática que lleva a cabo Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro ha empezado a convertirse en algo exagerado, al considerar que las últimas declaraciones del capitán de la selección de Francia hicieron que el asunto resultara "incómodo".

La carrera por el Balón de Oro, cuyo anuncio está previsto en una gala que se celebrará en la capital británica, Londres, el próximo 26 de octubre, arrancó con los candidatos intensificando su presencia mediática para promocionar sus opciones.

Al igual que Lamine Yamal, Mbappé siguió hablando de las razones por las que merece el premio, y afirmó el martes que el galardón es esencialmente individual, y que la capacidad del jugador para ofrecer un nivel destacado a título individual es lo que deja huella entre los votantes.

Mbappé terminó la temporada pasada como máximo goleador de LaLiga con 25 goles y de la Liga de Campeones con 15 goles, y además se convirtió durante el verano en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles en tres ediciones, pese a no haber conquistado ningún gran título.

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"Parece un coche robado"

El momento en que se realizó la entrevista, llevada a cabo 48 horas antes del derbi de Madrid ante el Atlético, llamó la atención de Riolo, sobre todo porque Mbappé ofreció después un partido complicado ante el Atlético de Madrid en medio del discreto rendimiento del Real Madrid.

Riolo dijo durante el programa "After Foot" en RMC: "Hizo un partido catastrófico". El analista consideró que Mbappé le da al Balón de Oro más importancia de la necesaria, y señaló: "Es su obsesión en este momento. Lo que dice en esta entrevista es demagogia (exageración retórica para influir en el público) en gran medida".

Y continuó: "Llega con los adornos y los dulces festivos, y puedes verlo a mil kilómetros de distancia. Parece un coche robado (quiere decir que el asunto es extraño y evidente)".

Riolo añadió que la abundancia de entrevistas de Mbappé volvió la campaña "incómoda", al afirmar: "Hay una gran exageración en cuanto a lo que aporta o no aporta al equipo. No entiendo nada de esta campaña. Entiendo su finalidad, pero nunca he creído que el fin justifique los medios. Es como quien dice que el resultado es lo único importante en el fútbol".

Y prosiguió: "No diré que se trata de un Balón de Oro devaluado, pero la manera en la que intenta lograr este éxito, si ocurre, me deja un sentimiento de amargura".

Durante sus repetidas apariciones mediáticas, Mbappé habló de sí mismo como uno de los candidatos a ganar el premio, e incluso dirigió críticas indirectas a Ousmane Dembélé sin mencionar su nombre.

Mbappé dijo en una entrevista con la revista "France Football" el 11 de septiembre que, después de Messi y Ronaldo, "veía las cosas y decía que, incluso si uno de ellos ganaba el Balón de Oro, yo no me cambiaría por él. ¿Dembélé? Siempre se le vio como un jugador talentoso. En cuanto a mí, siempre se me consideró el jugador elegido".