Este artículo se publicó por primera vez el 11 de agosto de 2026 y ahora ha sido actualizado.

“Un poco de velocidad y un poco de regate en el uno contra uno son, sin duda, elementos que estamos buscando”, había revelado ya el director deportivo del BVB, Ole Book, sobre el perfil de jugador que buscaban, antes de que se cayera la operación por Said El Mala, del 1. FC Colonia. Era algo muy lógico, ya que hasta entonces no había nadie en la plantilla que encarnara esas cualidades. Karim Adeyemi ya había sido traspasado al FC Barcelona.

Ahora, el BVB ha reaccionado con rapidez al fallido fichaje de El Mala y ha incorporado una alternativa: Giannis Konstantelias llega procedente del PAOK de Salónica por una cifra de traspaso de alrededor de 30 millones de euros, bonus incluidos, según se informa. El jugador de 23 años aporta plenamente las cualidades mencionadas por Book.

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La increíble historia del traspaso de Giannis Konstantelias y el VfB Stuttgart

Los puntos fuertes de Konstantelias son su conducción en espacios reducidos, el regate, una técnica sobresaliente y una buena visión de juego entre líneas. El griego es ambidiestro, seguro en el pase y puede actuar con flexibilidad como mediapunta clásico o en las bandas.

Que Book haya tenido que ponerse en contacto recientemente con el PAOK, el campeón griego de 2024, roza casi el milagro. El internacional, que suma 18 partidos con su selección y que hasta ahora ha disputado 190 encuentros oficiales con el club en el que se formó, con 44 goles y 26 asistencias, ya había estado varias veces a punto de salir.

Por ejemplo, rumbo al VfB Stuttgart. Sin embargo, hace exactamente un año los suabos vivieron una auténtica odisea en su intento de fichar a Konstantelias y fracasaron.

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El “presidente de la pistola” del PAOK prohíbe el traspaso de Konstantelias

Pero no por culpa propia. Sino por Ivan Savvidis, un empresario ruso-griego y presidente del PAOK desde hace casi diez años. Conviene recordarlo: Savvidis es aquel que, en marzo de 2018, durante un partido caliente entre el PAOK y el AEK Atenas tras un gol anulado, irrumpió en el césped fuera de sí con una pistola en el cinturón para pedir explicaciones al árbitro. La liga griega quedó interrumpida durante tres semanas y, cuatro años después, el ahora de 67 años recibió una condena de 25 meses suspendida.

Savvidis no quería dejar salir a Konstantelias bajo ningún concepto, pero acabó cediendo ante el deseo del jugador de cambiar de aire y la perspectiva de recibir del VfB los 20 millones de euros de traspaso que buscaba. Sin embargo, no contó con los muy emocionales aficionados del PAOK. Estos se echaron encima del club, por decirlo suavemente, y criticaron duramente la gestión de una entidad que quería dejar marchar precisamente a su mejor jugador en la temporada del 100º aniversario.

Y así, justo antes de partir hacia Stuttgart, Konstantelias recibió una llamada de Savvidis en la puerta de embarque del aeropuerto de Ámsterdam. El mensaje fue claro: traspaso cancelado, vuelta inmediata a la concentración en La Haya. Unos días después, Konstantelias y Savvidis posaban en una foto con el pulgar hacia arriba y se dedicaban mutuamente declaraciones de aparente tono escenificado, todo porque Konstantelias había renovado su contrato hasta 2029.

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“Como si vieras a Neymar”: Giannis Konstantelias brilló desde muy pronto

Konstantelias firmó finalmente 14 goles y nueve asistencias en 40 partidos la temporada pasada. Al parecer, se quitó de encima de inmediato todo el culebrón del traspaso y fue convirtiéndose cada vez más en el líder del equipo. El capitán del PAOK, Dimitris Pelkas, escribió en su story de Instagram: “Un pequeño mago entre nosotros”.

Konstantelias está familiarizado con los fichajes fallidos desde muy joven. Tres años antes de debutar en septiembre de 2021 en una competición internacional y de ser calificado por los medios griegos como un “talento de 18 quilates”, el futbolista pasó una prueba en el FC Barcelona. Los catalanes ofrecieron 500.000 euros por un jugador que entonces solo tenía 15 años. También el FC Bayern Múnich y el FC Fulham presentaron una oferta, mientras que el Ajax de Ámsterdam y el FC Chelsea también mostraron interés.

Sin embargo, el PAOK se mantuvo firme en exigir una cantidad de siete cifras. Nadie quiso pagarla, así que Konstantelias siguió en el club al que llegó en 2013. Lo hizo procedente del club amateur Agia Paraskevi, de su ciudad natal, Volos. Allí ya había despertado una enorme admiración siendo un niño. Alexandros Malakasiotis, entonces director de la academia del club, dijo sobre él: “Un jugador como él no aparece todos los días. Ni siquiera cada 50 años. Tiene dones únicos. Para mí es un fenómeno. Cuando está en el uno contra uno, es como si estuvieras viendo a Neymar”.

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“Puede hacer cosas mágicas”: este es el ídolo de Giannis Konstantelias

En una ocasión, Konstantelias definió al brasileño como “mi mayor ídolo”, porque: “Encuentro su estilo de juego más atractivo que el de cualquier otro”. Sobre el suyo propio dijo: “Creativo, quiero aportar siempre ese algo extra en el último tercio del campo”.

Estuvo a punto de hacerlo en el Red Bull Salzburgo en la temporada posterior al título conquistado en la última jornada. Entonces Konstantelias tenía 21 años y su compañero austríaco Stefan Schwab dijo sobre él en kicker: “Es un tipo de jugador ofensivo que en realidad puede jugar en cualquier sistema. Tiene una técnica magnífica. Tiene velocidad, es bueno con el balón, puede desbordar jugadores, puede poner en ventaja a otros compañeros. Es un jugador extraordinario, puede hacer cosas mágicas. Tiene absolutamente la calidad para jugar en una gran liga”.

Pero, como ya se puede intuir, el traspaso no se concretó pese a las ofertas millonarias desde Salzburgo. Solo una vez dejó salir el PAOK a Konstantelias, aunque fuera solo durante 162 días. Fue cedido al club belga KAS Eupen en la segunda vuelta de la temporada 2021/22, entre otros, bajo las órdenes del entrenador alemán Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: nuevo récord de venta del PAOK Salónica

Desde el punto de vista estadístico, aquella etapa, con solo 157 minutos jugados y sin ninguna titularidad en ocho partidos disputados, no suena precisamente brillante. Pero para su desarrollo fue enormemente importante esa breve experiencia en el extranjero. Después, Konstantelias se fue convirtiendo cada vez más en la gran revelación del PAOK.

Pero ahora sí ha logrado dar el salto a una gran liga de Europa. En Dortmund, Konstantelias tendrá que exigirse al máximo, ya no tendrá el papel de estrella absoluta.

A cambio, se convirtió en la nueva venta récord del histórico club griego. Antes encabezaba esta clasificación Stefanos Tzimas, traspasado en 2025 al 1. FC Núremberg, por quien el PAOK ingresó en total cerca de 22 millones de euros.

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Escena insólita con Giannis Konstantelias en el aeropuerto de Dortmund

El club no lo dejó salir precisamente de buen grado. También porque ahora tiene problemas con su propia afición. Y es que lo sucedido antes de la firma de Konstantelias por el BVB se pareció bastante a lo ocurrido el verano pasado.

Volvió a surgir resistencia en el entorno de aficionados del PAOK, el poderoso grupo ultra “Gate 4” exigió en un comunicado la cancelación del traspaso. La situación se volvió aún más extraña con la llegada de Konstantelias al aeropuerto de Dortmund el domingo.

Ante la mirada del público, un supuesto aficionado del PAOK le pidió explicaciones. Además, sostenía un teléfono móvil en el que probablemente otros seguidores hablaron por videollamada durante cerca de un minuto con el centrocampista. Pero no sirvió de nada: Konstantelias jugará a partir de ahora con la camiseta del Borussia.

Giannis Konstantelias: su carrera profesional, de un vistazo