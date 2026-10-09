"Las visitas al estadio del Hertha BSC deben ser, ante todo, una cosa: una experiencia futbolística compartida. Los aficionados deben poder vivir los partidos, el ambiente y el apoyo al equipo sin que lo que sucede en el estadio esté acompañado por cámaras para producciones comerciales de contenido", comunicó el líder de la 2. Bundesliga este viernes.

Las grabaciones privadas de fotos o vídeos quedan "por supuesto" al margen de las medidas del Hertha.

El club remitió en su comunicado a normativas que ya existían previamente. "Hertha BSC ha aplicado su cumplimiento en el pasado de forma en parte menos consecuente. Esto cambiará en el futuro. El club hará uso de su derecho de admisión y aplicará en consecuencia las disposiciones vigentes".

¿En qué disposiciones se apoya el Hertha BSC?

Estas disposiciones incluyen la normativa de entradas y del estadio, así como los derechos de medios y de explotación, tal y como los establece el grupo de la Bundesliga para los partidos de la Bundesliga y de la 2. Bundesliga.

El Hertha señala que los servicios de seguridad han sido instruidos para hacer cumplir la prohibición de crear vlogs comerciales contra visitantes "que acudan con equipo de producción profesional reconocible" y para no permitir el uso en el estadio del correspondiente equipamiento técnico.

¿Cómo explicó el Dynamo Dresde la prohibición de los vlogs en el estadio?

En agosto, el rival de liga Dynamo Dresde publicó una declaración conjunta con ultras y representantes de aficionados bajo el lema "¿Vloggear? No en el Dynamo".

"La grabación de escenas de los partidos y de visitas al estadio con el objetivo de una explotación comercial no está permitida según el reglamento del estadio", dice el texto. "Esta prohibición sirve en particular para proteger los derechos mediáticos y de explotación de nuestros socios televisivos, así como los derechos de la Sportgemeinschaft Dynamo Dresden".

El Dynamo también subrayó expresamente que la toma de fotos privadas y clips cortos de vídeo no se veía afectada por ello.