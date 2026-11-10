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El Bayern de Múnich sigue al parecer muy de cerca a Nicolo Tresoldi. ¿Se producirá en verano un fichaje espectacular del delantero de la selección alemana sub-21?

Según informan tz y el Münchner Merkur el club más laureado de Alemania ya ha enviado ojeadores a Bélgica en varias ocasiones para observar más de cerca a Tresoldi en el Club Brujas. Aunque Harry Kane acaba de renovar su contrato hasta 2029, el Bayern ve en Tresoldi una posible «segunda arma» para el centro del ataque junto al excepcional futbolista inglés.

Tresoldi tiene contrato con el Brujas hasta 2029. Sin embargo, dadas sus destacadas actuaciones en la Jupiler Pro League belga (ocho goles en once partidos) y, sobre todo, en la Champions League, donde ya suma cinco tantos en cuatro encuentros (entre ellos, un triplete histórico contra el Inter de Milán), el Bayern no es ni mucho menos el único gran club que estudia fichar al jugador de 22 años.

¿Es el AC Milan el club al que desea ir Nicolo Tresoldi?

Ya el verano pasado, la lista de clubes interesados habría sido tan larga como ilustre. Tresoldi fue vinculado tanto con un traspaso al FC Barcelona como con el Atlético de Madrid, y el Borussia Dortmund también apareció una y otra vez como posible destino.

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Sin embargo, el propio Tresoldi parece tener otro destino en mente si el próximo verano decide dar el siguiente paso en su carrera y fichar por un club europeo de primer nivel. «Se enamoró de Kaká, Inzaghi y Pato, y fue imposible hacerle cambiar de opinión», declaró hace poco su padre, Emmanuele, a La Gazzetta dello Sport. Y subrayó: «Su sueño es vestir la camiseta del AC Milan». También por eso, el Milan habría convertido el fichaje del codiciado delantero en «un asunto prioritario para la directiva».

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Sin embargo, los rossoneri no atraviesan precisamente uno de los mejores momentos de su otrora gloriosa historia. Esta temporada, el Milan no juega la Champions League, sino la Europa League, la segunda competición europea en importancia. En la temporada 2024/25, los milaneses cayeron ante el Feyenoord de Róterdam en los playoffs de la máxima competición continental tras la fase de liga. Su último título de liga llegó en 2022; desde entonces, su eterno rival, el Inter, es la referencia del fútbol italiano de clubes.

Getty Images

¿Tiene sentido un traspaso de Tresoldi al Bayern de Múnich?

El Bayern de Múnich también ocupa esa posición de referencia en Alemania. Además, el conjunto bávaro ha alcanzado dos veces las semifinales de la Champions League en los últimos tres años y figura entre los grandes aspirantes al título esta temporada. Sin embargo, sobre el papel, el club más laureado de Alemania cuenta con una plantilla muy bien cubierta en ataque, especialmente en el centro.

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También por eso, la prioridad del próximo verano en el mercado de fichajes debería ser, en principio, encontrar una alternativa fiable para Luis Díaz en el extremo izquierdo. No obstante, a la plantilla bávara sí le falta un nueve puro además de Kane. Tanto el entrenador Vincent Kompany como el director deportivo Max Eberl subrayaron después del pasado mercado de verano que, en realidad, disponían de alternativas adecuadas en el recién fichado Ismael Saibari y en Serge Gnabry si Kane no podía jugar.

Pero, si el inglés está en forma, es insustituible para el Bayern. Y, como es sabido, no solo por su capacidad para definir y marcar goles, sino también por su aportación a la salida del balón desde posiciones retrasadas y por sus asistencias (diez en 15 partidos esta temporada). Sobre todo teniendo esto en cuenta, y dado que Kane solo se ha perdido siete partidos oficiales por lesión en los tres años transcurridos desde su llegada a Múnich, es probable que Tresoldi se lo piense más de dos veces antes de fichar por el Bayern si existe interés.

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Por su edad y pensando en su desarrollo, lo más importante para Tresoldi es disponer de minutos al máximo nivel. En ese sentido, salir de la liga belga tendría sentido, pero no para ir al Bayern de Múnich, donde Kane partirá como titular indiscutible por delante de él en la mayoría de los partidos y donde también hay una enorme competencia en las demás posiciones de ataque.

Por su parte, el Bayern también tendría que plantearse si tiene sentido entrar en una intensa puja por su fichaje. Es poco probable que el Brujas deje salir a precio de ganga a Tresoldi, que hasta la fecha suma 37 goles y diez asistencias en 75 partidos. tz y el Münchner Merkur informan de que el club pediría entre 40 y 50 millones de euros.

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En cualquier caso, según el diario belga Het Nieuwsblad, una salida ya en invierno está totalmente descartada. Tresoldi sería «intransferible» cuando llegue el cambio de año y, además, sería «completamente irrelevante» cuántas ofertas importantes lleguen por el futbolista germano-italiano o de qué clubes procedan. En verano, sin embargo, la situación podría ser muy distinta.

Getty Images

¿Jugará Tresoldi con Alemania o con Italia?

En cualquier caso, es probable que a Tresoldi le esperen entonces unos meses agitados. El jugador de 22 años, que llegó al Brujas procedente del Hannover 96 en julio de 2025 por una cifra que, según se informó, fue de 7,5 millones de euros, quiere primero conquistar la Eurocopa con la selección alemana sub-21 en Serbia y Albania. Después, además de decidir su futuro a nivel de clubes, probablemente tendrá que elegir selección.

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Tresoldi nació en Cagliari y se trasladó a Alemania con sus padres durante la adolescencia por motivos laborales. Por tanto, puede jugar tanto con Italia como con Alemania y, en el futuro, también podría hacerlo con Argentina, país de origen de su madre. Sin embargo, todo apunta a una pugna entre la federación alemana y la italiana por contar con Tresoldi en el futuro.

En este sentido, el seleccionador Roberto Mancini confirmó hace poco que tanto él como el director técnico Claudio Ranieri están tratando intensamente de convencer a Tresoldi. «He hablado con Tresoldi y Ranieri también ha hablado con él», dijo Mancini, antes de explicar: «Creo que tiene que sentir el deseo de jugar con Italia. Nació en Italia, igual que su padre, que fue campeón de Europa con la sub-21. Creo que existe la posibilidad de que elija a la Azzurra». Mancini añadió: «Sabe que puede ser un jugador importante para nosotros».

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El seleccionador alemán Jürgen Klopp también ha hablado varias veces con Tresoldi, que recientemente aplazó su decisión. «Mi corazón está un poco dividido al 50 % entre Italia y Alemania», dijo el delantero en septiembre. Tresoldi quiere seguir jugando con la selección alemana hasta la Eurocopa sub-21 del verano de 2027 y tomar su decisión definitiva solo después.