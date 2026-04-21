Cómo seguir a Salem Al Dawsari en el Mundial 2026: entradas, información y más

Los Halcones Verdes están listos para brillar de nuevo. Liderados por su capitán, Salem Al Dawsari, Arabia Saudí se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Quedó encuadrada en un grupo desafiante que la llevará a jugar en algunos de los estadios más avanzados de Norteamérica.

Tras su histórica clasificación, confirmada con un empate ante Irak en Yeda, la demanda para ver en persona a la estrella del Al Hilal ha crecido.

GOAL te ofrece toda la información y te explica cómo comprar entradas para ver a los Halcones Verdes intentar sorprender de nuevo a los grandes en Estados Unidos.

¿Cuándo juega Arabia Saudí en el Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami, FL Entradas 21 de junio de 2026 España vs Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston, TX Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Mundial de Arabia Saudí?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo. Las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo. Las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Arabia Saudí?

Los precios de las entradas para el Mundial de 2026 aplican una política de precios dinámicos, por lo que varían según el estadio, el rival y la cercanía del partido. Ver a un referente regional como Salem Al Dawsari incrementa naturalmente el coste debido al gran interés en Oriente Medio y entre la diáspora saudí.

Categoría 3 (la más económica): Estas localidades suelen estar en gradas superiores o detrás de las porterías. Aunque el precio oficial parte de unos 70 dólares, la alta demanda de entradas para los partidos de Arabia Saudí las eleva en el mercado secundario hasta entre 195 y 450 dólares.

Estas localidades suelen estar en gradas superiores o detrás de las porterías. Aunque el precio oficial parte de unos 70 dólares, la alta demanda de entradas para los partidos de Arabia Saudí las eleva en el mercado secundario hasta entre 195 y 450 dólares. Categoría 2: Es el equilibrio ideal entre precio y vista, ubicadas en esquinas o zonas intermedias, con precios entre 500 y 950 dólares.

Es el equilibrio ideal entre precio y vista, ubicadas en esquinas o zonas intermedias, con precios entre 500 y 950 dólares. Categoría 1: butacas junto a la línea de banda con la mejor vista del juego de Al Dawsari. Precios desde 1.300 hasta más de 3.500 dólares para partidos destacados de la fase de grupos, como el inaugural en Miami.

butacas junto a la línea de banda con la mejor vista del juego de Al Dawsari. Precios desde 1.300 hasta más de 3.500 dólares para partidos destacados de la fase de grupos, como el inaugural en Miami. Hospitalidad: para quienes buscan lujo, incluyen catering gourmet y acceso a salas VIP, desde 1.500 hasta 15.000 dólares por suites privadas en recintos como el Mercedes-Benz Stadium.

Para ahorrar, conviene comprar cuanto antes, pues las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan.

¿Cómo comprar entradas VIP para Arabia Saudí?

Si quieres ver a los Halcones Verdes con estilo, hay varios niveles de hospitalidad disponibles para el Mundial de 2026:

Match Club: Nivel básico de hospitalidad con asiento premium, menú delicatessen y acceso a bares comunes antes y después del partido.

Nivel básico de hospitalidad con asiento premium, menú delicatessen y acceso a bares comunes antes y después del partido. Match Pavilion: Nivel superior con salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 $ por partido.

Nivel superior con salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 $ por partido. The Pearl Lounge: ubicado en recintos emblemáticos como el Hard Rock Stadium, ofrece lo último en lujo, con menús de seis platos y servicio de conserjería personalizado.

ubicado en recintos emblemáticos como el Hard Rock Stadium, ofrece lo último en lujo, con menús de seis platos y servicio de conserjería personalizado. Follow Your Team: paquete que garantiza un asiento VIP para los tres partidos de Arabia Saudí en la fase de grupos, en cualquier ciudad. La forma más cómoda de seguir a Al Dawsari sin reservas individuales.

Qué esperar de Salem Al Dawsari con Arabia Saudí

Al Dawsari es el alma del fútbol saudí desde hace más de una década. Su agilidad, definición letal y visión de juego lo convierten en una pesadilla para los defensas de la Liga de Campeones de la AFC, y lleva esa misma intensidad a la selección.

Además, ha evolucionado como creador de juego: baja a recibir, abre espacios y lanza pases profundos a los jóvenes delanteros. Su sola presencia desequilibra el partido, atrae marcas y facilita el juego de sus compañeros.

Ver jugar a Al Dawsari es una experiencia única. Cada toque suyo hace explotar el estadio. Para muchos aficionados de Estados Unidos, Canadá y México, ver al autor de uno de los goles más famosos de la Copa del Mundo ante Argentina es una oportunidad única. Los partidos de Arabia Saudí prometen ser los más animados del torneo: banderas verdes, cánticos rítmicos y la magia del Tornado.