Cómo seguir a Musa Al-Taamari en el Mundial 2026: entradas, información y más

Los Al-Nashama han llegado. Por primera vez, Jordania superó la fase de clasificación de la AFC y se aseguró un lugar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Jordania quedó en el Grupo J y jugará partidos clave por Norteamérica. Tras llegar a la final de la Copa de Asia, el interés por ver a Al-Nashama es enorme.
Con Al-Taamari brillando en Francia y Yazan Al-Naimat letal ante la portería, reserva tu entrada con antelación para presenciar este debut histórico.
GOAL te ofrece las mejores opciones para que te asegures tu entrada y veas a Jordania en busca de la gloria.
¿Cuándo juega Jordania en el Mundial 2026?
Su debut los llevará a emblemáticos estadios de California y Texas. Primero jugarán en la costa oeste y luego viajarán al sur para enfrentar a los actuales campeones. A continuación, el calendario confirmado del Grupo J.
|Fecha
|Partido
|Lugar
|Entradas
|17 de junio de 2026
|Austria vs. Jordania
|Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
|Entradas
|23 de junio de 2026
|Jordania vs. Argelia
|Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
|Entradas
|28 de junio de 2026
|Jordania vs. Argentina
|Estadio AT&T, Arlington, Texas
|Entradas
¿Dónde comprar entradas para el Mundial de Jordania?
Los sorteos oficiales de la Copa del Mundo —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.
Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.
Lo que necesitas saber:
- Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, fuera de sorteo: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y se mantendrá hasta el final del torneo.
- Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Jordania?
Los precios dependen del estadio, el rival y la ronda del torneo.
El encuentro contra Argentina en Texas, uno de los más esperados de la fase de grupos, eleva aún más los precios.
- Categoría 3 (la más barata): ubicadas en gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios oficiales parten desde 70 $, pero la alta demanda para los partidos inaugurales de Jordania los eleva en el mercado secundario entre 180 $ y 450 $.
- Categoría 2: Equilibrio precio-vista en esquinas y secciones intermedias; 500-950 dólares.
- Categoría 1: asientos junto a la línea de banda con la mejor vista; desde 1200 hasta más de 3500 dólares, sobre todo en el AT&T Stadium.
- Hospitalidad: para quienes buscan lujo, incluyen catering y acceso a salas VIP. Rango: 1.500–15.000 dólares por suites privadas en estadios de alta tecnología como Levi's Stadium o AT&T Stadium.
Para ahorrar, conviene comprar cuanto antes, pues las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan.
Las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan a medida que se acerca el torneo y crece la expectación en Jordania y su diáspora.
¿Cómo comprar entradas VIP para Jordania?
Si quieres ver a Al-Nashama con estilo, hay varios niveles de hospitalidad disponibles para la Copa del Mundo de 2026:
- Match Club: asiento premium, menú tipo delicatessen y acceso a zonas de bar comunes antes y después del partido.
- Match Pavilion: salones climatizados, gastronomía de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 $ por partido.
- The Pearl Lounge: En recintos como el AT&T Stadium, ofrece lujo máximo, menús de varios platos y conserjería personal.
- Follow Your Team: Paquete que garantiza un asiento VIP para los tres partidos de la fase de grupos de Jordania, ideal para seguir al equipo por California y Texas sin reservas individuales.
Qué esperar de Musa Al-Taamari y Jordania
Cuando Musa Al-Taamari lidere a Jordania en junio de 2026, portará las esperanzas de una nación que espera desde hace décadas.
Conocido como el «Messi jordano», su velocidad, regate y capacidad para crear peligro lo convierten en la estrella de la Ligue 1 y del combinado nacional.
Los aficionados pueden esperar la misma disciplina táctica y letalidad en el contraataque que sorprendió en la Copa de Asia.
Al-Taamari actuará en la derecha, aprovechando su velocidad, mientras Yazan Al-Naimat aportará potencia y definición en el área. En el medio, Noor Al-Rawabdeh aportará garra y Yazan Al-Arab liderará la defensa ante rivales como Argentina.
Más allá de la táctica, ver jugar a Jordania es una cuestión de corazón: los Al-Nashama destacan por su resistencia y espíritu de lucha.