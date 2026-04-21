Cómo seguir a Mo Salah en el Mundial 2026: entradas, precios y más para los partidos de Egipto

Los Faraones regresan al gran escenario. Liderados por su capitán legendario, Mohamed Salah, Egipto superó una exigente fase de clasificación y se aseguró un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Egipto quedó en un grupo apasionante que le llevará por Norteamérica, llevando la magia del Rey egipcio a los aficionados en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo.

Con Salah brillando en el Liverpool, la demanda de entradas para verlo con la roja de Egipto ha alcanzado su pico.

GOAL te ofrece toda la información, desde los precios actualizados hasta las opciones de reventa. Te mostramos las mejores formas de conseguir tu entrada y disfrutar de la lucha de los Faraones por la gloria.

¿Cuándo juega Egipto en el Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Egipto vs. Bélgica SoFi Stadium, Los Ángeles, CA Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver, Columbia Británica Entradas 27 de junio de 2026 Egipto vs. Irán MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Egipto 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Egipto?

Los precios son dinámicos y varían según estadio, rival y fecha. Ver a un referente mundial como Mohamed Salah incrementa el coste por la alta demanda.

Categoría 3 (la más económica): gradas superiores o detrás de las porterías. Precio oficial desde 70 $; en reventa, entre 180 y 400 $ debido a la alta demanda para los partidos de Egipto.

gradas superiores o detrás de las porterías. Precio oficial desde 70 $; en reventa, entre 180 y 400 $ debido a la alta demanda para los partidos de Egipto. Categoría 2: Equilibrio entre precio y visibilidad, en esquinas o zona intermedia; 450–900 dólares.

Equilibrio entre precio y visibilidad, en esquinas o zona intermedia; 450–900 dólares. Categoría 1: asientos junto a la línea de banda con vistas privilegiadas a las jugadas de Salah; desde 1200 $ hasta más de 3000 $ para grupos de alto nivel.

asientos junto a la línea de banda con vistas privilegiadas a las jugadas de Salah; desde 1200 $ hasta más de 3000 $ para grupos de alto nivel. Hospitalidad: Paquetes con catering gourmet y acceso a salas VIP desde 1.500 $ hasta 15.000 $ para palcos privados en estadios como MetLife o SoFi.

Para ahorrar, conviene comprar cuanto antes, pues las entradas más baratas se agotan primero y los precios rara vez bajan cerca del torneo.

¿Cómo comprar entradas con servicios de hospitalidad para Egipto?

Si quieres ver a los Faraones con estilo, hay varios niveles de hospitalidad disponibles para el Mundial de 2026:

Match Club: Nivel básico de hospitalidad con asiento premium, menú delicatessen y acceso a bares comunes antes y después del partido.

Nivel básico de hospitalidad con asiento premium, menú delicatessen y acceso a bares comunes antes y después del partido. Match Pavilion: Un nivel superior con salones climatizados, comida de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 dólares por partido.

Un nivel superior con salones climatizados, comida de alta gama y vistas privilegiadas del estadio. Desde 2500 dólares por partido. The Pearl Lounge: Presente en recintos como MetLife Stadium, ofrece lujo máximo con menús de seis platos y conserjería personal.

Presente en recintos como MetLife Stadium, ofrece lujo máximo con menús de seis platos y conserjería personal. Follow Your Team: paquete que garantiza un asiento VIP para los tres partidos de la fase de grupos de Egipto, sin importar la ciudad, para seguir a Salah sin reservas individuales.

Qué esperar de Mohamed Salah con Egipto

Durante más de una década ha sido el alma del fútbol egipcio. Su velocidad, su definición letal y su visión lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa, y lleva esa misma intensidad a la selección.

Los aficionados pueden esperar verle en la banda derecha, recortando hacia dentro para soltar su letal zurda. También ha evolucionado como creador de juego, bajando a recibir y lanzando pases en profundidad a los jóvenes delanteros.

Para muchos aficionados de EE. UU., Canadá y México, será una oportunidad única de ver a uno de los mejores jugadores de la historia. Se espera que los partidos de Egipto sean de los más animados y ruidosos del torneo, llenos de banderas, cánticos y el carisma del «Rey de Egipto».