Cómo seguir a Jordania en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

Se ha hecho historia: por primera vez, Jordania jugará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras quedar subcampeona de la Copa Asiática de la AFC y liderar su grupo en la tercera ronda, los «Caballeros» llevan a su generación de oro a Norteamérica.
GOAL te ofrece la guía definitiva para conseguir entradas, reservar los mejores vuelos desde Amán y encontrar el alojamiento ideal para la histórica aventura de Jordania en el Mundial.
¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Jordania en el Mundial de 2026?
Jordania jugará dos veces en el Área de la Bahía de San Francisco y cerrará contra Argentina, con Lionel Messi, en Dallas.
|Fecha
|Partido (hora local)
|Sede
|Entradas
|Miércoles 17 de junio
|Austria vs Jordania (19:00)
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|Entradas
|Martes 23 de junio
|Jordania vs. Argelia (18:00)
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|Entradas
|Domingo 28 de junio
|Jordania vs. Argentina (20:00 h)
|Estadio AT&T (Arlington)
|Entradas
¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Jordania en la Copa del Mundo de 2026?
Consigue tus boletos para el debut de Jordania. Aunque ya terminaron la preventa de Visa y los sorteos, aún puedes entrar al estadio.
Fase de venta de última hora
Si te perdiste los sorteos, esta es tu última oportunidad para entradas oficiales.
Se abrió en abril de 2026 y funciona por orden de llegada.
Dada la alta demanda para el Grupo J, sobre todo para el partido contra Argentina, se prevé que se agoten en minutos.
Mercados secundarios
El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.
¿Cómo comprar vuelos para ver a Jordania en el Mundial de 2026?
Para apoyar a la selección, deberás volar a San Francisco (SFO) o San José (SJC) para los dos primeros partidos y a Dallas/Fort Worth (DFW) para el tercero.
- Para los partidos en la Bahía de San Francisco, el Levi’s Stadium está en Santa Clara. El Aeropuerto Internacional de San José (SJC) es el más cercano, aunque San Francisco (SFO) tiene más vuelos internacionales.
- El aeropuerto DFW, uno de los principales centros de conexiones del mundo, queda a unos 15 minutos del estadio AT&T en Arlington.
Para comparar precios, usa Skyscanner y considera aerolíneas como Royal Jordanian, Qatar Airways y Emirates, que vuelan con frecuencia de Amán (AMM) a EE. UU.
¿Cuánto cuestan los vuelos para la Copa del Mundo de 2026?
Los vuelos desde Amán (AMM) subirán a medida que se acerquen las fechas del torneo en junio. Junio y julio son meses de máxima afluencia turística, por lo que es imprescindible reservar con antelación.
|Fecha
|Salida desde
|Vuelo a
|Coste estimado (USD)
|15 de junio
|Amán (AMM)
|San Francisco (SFO)
|920 $
|15 de junio
|Amán (AMM)
|San José (SJC)
|1.050 $
|26 de junio
|Amán (AMM)
|Dallas (DFW)
|880 $
|26 de junio
|Londres (LHR)
|Dallas (DFW)
|915 $
¿Dónde alojarse para los partidos de Jordania en la Copa del Mundo de 2026?
Como Jordania jugará en dos regiones distintas, necesitarás reservar alojamiento tanto en el norte de California como en el norte de Texas. Puedes usar sitios web de búsqueda de alojamiento como Booking.com para encontrar opciones flexibles y reembolsables.
Santa Clara/San José (Partidos 1 y 2)
Como Jordania juega dos veces en el Levi’s Stadium, lo mejor es alojarse en Santa Clara o San José. Quienes prefieran visitar San Francisco pueden llegar en Caltrain, aunque el trayecto añade tiempo extra los días de partido.
Arlington/Dallas (Partido 3)
Para el partido contra Argentina, tienes dos opciones principales:
- Arlington: alójate cerca del Entertainment District para estar en el centro de la acción.
- Dallas: alójate en el centro o en Uptown para disfrutar de los Festivales de Aficionados oficiales de la FIFA y de la animada vida nocturna.
Logística local:
Aunque Estados Unidos y Canadá son países centrados en el coche, las ciudades anfitrionas han reforzado el transporte público para la Copa del Mundo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para moverte como un local:
- Aplicaciones de transporte compartido: Descarga Lyft; es fiable y rápida para desplazarte desde las zonas de aficionados hasta tu alojamiento.
- En ciudades como Nueva York, Toronto o Los Ángeles, el metro y el autobús son tus aliados: ofrecen rutas directas a los estadios a un precio mucho menor que un taxi y te ahorran el tráfico de los días de partido.
- Alquiler de coches: Si planeas seguir a la selección saudí entre ciudades cercanas (como de Houston a Dallas), alquilar un coche te dará libertad y puede ser económico para grupos.
Jugadores clave de Turquía a seguir en el Mundial:
- Musa Al-Taamari: estrella europea, peligroso por su velocidad y regate en el contraataque.
- Yazan Al-Naimat: rematador certero con olfato para los goles clave.
- Ali Olwan: delantero versátil cuya entrega mantiene el ritmo intenso de Jordania.