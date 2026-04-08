Cómo seguir a Irak en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

Irak se prepara para brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Desde Bagdad hasta Detroit, los aficionados se alistan para una peregrinación histórica para alentar a la selección verde y blanca.

Tanto si viajas desde Oriente Medio como si te unes desde la diáspora norteamericana, GOAL te guía para conseguir entradas, vuelos y alojamiento en las sedes.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Irak en el Mundial de 2026?

Con Irak listo para electrificar a las multitudes en Norteamérica, aquí tienes el calendario preliminar de sus partidos de la fase de grupos. Marca estas fechas en tu calendario y organiza tu viaje con antelación.

Fecha Partido (hora local) Lugar (ciudad) Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega (18:00) Estadio Gillette (Boston/Foxborough, MA) Entradas 22 de junio de 2026 Francia vs. Irak (17:00) Lincoln Financial Field (Filadelfia, PA) Entradas 26 de junio de 2026 Senegal vs Irak (15:00) BMO Field (Toronto, Canadá) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para el Mundial de Irak 2026?

Fases de venta oficiales de la FIFA:

La FIFA gestiona varios periodos de venta: un sorteo aleatorio y una fase por orden de llegada.

La venta de última hora se habilitará en abril de 2026.

Aunque se venden a precio nominal, la disponibilidad para los partidos más demandados, sobre todo los de las potencias asiáticas y sudamericanas, es muy limitada.

Viajar al otro lado del océano implica una inversión, así que para ahorrar conviene elegir entradas de categoría 3 o 4.

Los precios varían según la demanda, pero reservar con antelación en plataformas secundarias suele conseguir una tarifa más baja antes de que suban por la demanda de última hora.

Premium y hospitalidad

Para la experiencia definitiva en la Copa del Mundo, los paquetes de hospitalidad son la mejor opción.

Ofrecen mucho más que un asiento: cenas gourmet, acceso a salas VIP y las mejores vistas del campo.

Además, evitan la incertidumbre de los sorteos al garantizar el acceso con un toque de lujo.

Mercados secundarios

Si te perdiste los sorteos iniciales de la FIFA, no te preocupes: busca en plataformas secundarias como StubHub para encontrar entradas de aficionado a aficionado.

Es una buena opción para conseguir entradas agotadas o bloques de asientos donde se reunirán otros aficionados iraquíes.

¿Cómo comprar vuelos para el Mundial de 2026?

Los vuelos desde Irak o el Golfo hacia Norteamérica son largos, así que revisa bien horarios y comodidades. Los principales aeropuertos de entrada serán Nueva York (JFK), Miami (MIA) y Atlanta (ATL).

Skyscanner permite comparar fácilmente las tarifas de aerolíneas como Qatar Airways, Emirates y Turkish Airlines, que ofrecen buenas conexiones con Estados Unidos.

Costes estimados del vuelo (USD)

Bagdad (BGW) – Nueva York (JFK): desde 1150 $

desde 1150 $ Dubái (DXB) – Miami (MIA): desde 980 $

desde 980 $ Londres (LHR) – Atlanta (ATL): desde 820 $

¿Dónde alojarse para los partidos de Irak en el Mundial?

Los hoteles en sedes como Nueva York y Miami se llenarán rápido. Para ahorrar y garantizar disponibilidad, reserva con cancelación gratuita en Booking.com apenas se confirmen las sedes.

Nueva York/Nueva Jersey: mejor alojarse en Jersey City para llegar fácilmente al MetLife Stadium a un precio menor que en Manhattan.

mejor alojarse en Jersey City para llegar fácilmente al MetLife Stadium a un precio menor que en Manhattan. En Miami, elige Hollywood o Fort Lauderdale para combinar playa y cercanía al estadio.

elige Hollywood o Fort Lauderdale para combinar playa y cercanía al estadio. Atlanta: el centro, bien comunicado con el Mercedes-Benz Stadium, concentra las zonas de aficionados.

Transporte local:

Los estadios norteamericanos son enormes y suelen estar fuera de los centros urbanos. El transporte público suele ir lleno, así que compartir coche es la opción más cómoda para los aficionados.

Lyft es socio oficial de muchos recintos de EE. UU. y cuenta con zonas de bajada y recogida. Así evitarás el tráfico y disfrutarás más del ambiente previo con otros aficionados iraquíes.

¿Qué se puede esperar de Irak en el Mundial de 2026?

Los Leones de Mesopotamia no vienen solo a participar; vienen a competir. Su afición, una de las más apasionadas del mundo, promete partidos llenos de energía. La rivalidad alcanzará su cima cuando Irak desafíe a los gigantes mundiales.

Con miles de iraquíes viviendo en Estados Unidos y Canadá, el ambiente parecerá un partido en casa: un mar de banderas verdes, cánticos tradicionales y un apoyo capaz de llevar al equipo a nuevas alturas.