Las Águilas de Cartago han llegado: Túnez ya tiene su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un nuevo capítulo en su historia futbolística.

El eje de sus ambiciones en Norteamérica es el enigmático y fogoso centrocampista Hannibal Mejbri, conocido por su talento técnico, su incansable ritmo de trabajo y su inconfundible peinado. Mejbri se ha convertido en el abanderado de una nueva generación de talentos tunecinos.

Tanto si eres fan de las Águilas de Cartago como si sigues a una antigua estrella del Manchester United, en GOAL encontrarás toda la información para ver a Mejbri en el escenario mundial.

¿Cuándo juega Túnez en el Mundial 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Suecia vs. Túnez Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, México Entradas 21 de junio de 2026 Túnez vs Japón Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, México Entradas 26 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Túnez 2026?

Las primeras fases del sorteo de la FIFA, que registraron una demanda sin precedentes por parte de los aficionados de todo el mundo, han concluido oficialmente.

Si no obtuviste una, aún puedes conseguirla de otras maneras.

Venta de última hora: Fase activa. El sistema atiende por orden de llegada: si hay entradas disponibles en el portal, puedes comprarlas al instante. Pero, en partidos con equipos europeos o norteamericanos, se agotan en segundos.

activa. El sistema atiende por orden de llegada: si hay entradas disponibles en el portal, puedes comprarlas al instante. Pero, en partidos con equipos europeos o norteamericanos, se agotan en segundos. En el mercado secundario , plataformas como StubHub suelen ser la opción más práctica para conseguir las entradas más baratas, sobre todo si buscas con poca antelación.

, plataformas como StubHub suelen ser la opción más práctica para conseguir las entradas más baratas, sobre todo si buscas con poca antelación. La FIFA cuenta con una plataforma oficial de reventa donde los aficionados pueden vender sus entradas al precio nominal; conviene revisarla a menudo, aunque la oferta es limitada y la demanda, alta.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Túnez?

El precio de las entradas para ver a Hannibal Mejbri varía según el estadio y la importancia del partido. Los encuentros de fase de grupos suelen ser más baratos que las eliminatorias, pero se espera que el duelo contra Estados Unidos en Miami sea más caro.

Categoría 3 ( la más económica ): ubicadas en gradas superiores, con un precio nominal de unos 70 dólares y un precio de reventa entre 160 y 350 dólares. Ideales para quienes buscan ambiente sin gastar de más.

la económica ubicadas en gradas superiores, con un precio nominal de unos 70 dólares y un precio de reventa entre 160 y 350 dólares. Ideales para quienes buscan ambiente sin gastar de más. Categoría 2: Vista más central desde las esquinas o gradas intermedias; precios entre 400 y 800 dólares.

Vista más central desde las esquinas o gradas intermedias; precios entre 400 y 800 dólares. Categoría 1: asientos junto a las líneas de banda con precios entre 1000 y 2500 dólares.

Los precios son dinámicos y probablemente suban a medida que se acerque la inauguración, así que conviene comprar cuanto antes para evitar las subidas de las semanas previas.

Qué esperar de Hannibal Mejbri con Túnez

Mejbri no es solo un jugador: es el motor de las Águilas de Cartago, aporta creatividad y garra para competir contra los mejores.

Se espera que juegue como mediocampista libre, controlando el ritmo y desarticulando el del rival.

Su audacia le lleva a desafiar a cualquier defensa y a recuperar el balón con determinación. Su pasión enciende a la afición, que responde con un ruido ensordecedor. En el Mundial 2026 quiere demostrar que está entre la élite de los centrocampistas.

Tras su paso por Túnez, el equipo recorrerá Norteamérica en un auténtico festival cultural. Desde las históricas gradas del Azteca hasta las maravillas modernas de California, los Carthage Eagles aportarán color, ruido y un espíritu inquebrantable al campo de juego. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta aventura.