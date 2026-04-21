Cómo seguir a Argelia en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

Los Zorros del Desierto regresan con la mira en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras superar una fase de clasificación intensa.

Ahora, en la primera Copa del Mundo con 48 equipos, que se celebra en Norteamérica, Argelia aspira a superar los octavos de final de 2014 y demostrar que pertenece a la élite.

GOAL te ofrece la guía definitiva para conseguir tus entradas, reservar los mejores vuelos desde Argel u Orán y encontrar el alojamiento ideal en las sedes norteamericanas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argelia en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Argelia vs. Dinamarca (16:00) MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) Entradas Lunes 22 de junio Argelia vs. Ecuador (19:00) Estadio SoFi (Inglewood, CA) Entradas Sábado 27 de junio Corea del Sur vs. Argelia (17:00 h) BC Place (Vancouver, Columbia Británica) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Argelia en el Mundial de 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, ahora hay menos entradas directas disponibles que nunca.

Lo esencial:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del Mundial. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata.

comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del Mundial. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cómo comprar vuelos para ver a Argelia en el Mundial 2026?

Recorrer Norteamérica para seguir a Argelia es un viaje exigente. Quienes partan desde Argelia lo harán, probablemente, desde el Aeropuerto Houari Boumediene (ALG) de Argel.

Como no hay vuelos directos a muchas de estas ciudades sede, la mayoría de los aficionados harán escala en grandes aeropuertos europeos como París (CDG), Londres (LHR) o Estambul (IST).

Nueva York/Nueva Jersey (Partido 1): Vuela al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) o al Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR).

Vuela al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) o al Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR). Los Ángeles (Partido 2): Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Vancouver (Partido 3): Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR).

¿Cómo mantenerse conectado durante el Mundial?

Para viajar entre EE. UU. y Canadá necesitas un plan de datos multipaís y evitar así las elevadas tarifas de itinerancia.

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Jugadores clave de Argelia a seguir en el Mundial: