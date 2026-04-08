Cómo seguir a Arabia Saudí en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

Los Halcones Verdes están listos para volver a volar alto. Tras su histórica victoria contra Argentina en 2022, Arabia Saudí llega al Mundial de la FIFA 2026 como uno de los equipos más emocionantes a los que seguir.

Con el torneo repartido entre Estados Unidos, Canadá y México, sus seguidores ya planean viajar para alentar al equipo de Hervé Renard en su búsqueda de la gloria.

Tanto si buscas las entradas más baratas, una experiencia de lujo en los mejores estadios de Norteamérica o las rutas de vuelo más eficientes desde Riad o Yeda, GOAL te ofrece toda la información sobre las entradas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Arabia Saudí en el Mundial de 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium (Miami, FL) Entradas 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia) Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG (Houston, TX) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026?

Consigue tus entradas a través de los canales oficiales y asegúrate de alentar a los Halcones Verdes.

Fases de venta oficiales de la FIFA

La FIFA gestiona varias ventanas de venta, entre ellas un sorteo aleatorio y una fase por orden de llegada.

La fase de última hora se habilitó en abril de 2026.

Aunque venden entradas a precio nominal, la disponibilidad para partidos de gran demanda, sobre todo los que incluyen a potencias asiáticas o sudamericanas, es muy limitada.

Mercados secundarios

Para muchos aficionados, los periodos de venta oficiales de la FIFA pueden resultar frustrantes y difíciles de manejar.

Si te quedaste sin entradas en la venta inicial, los mercados secundarios como StubHub pueden ofrecerte entradas de última hora para el Mundial.

Opciones premium y de hospitalidad

Si buscas comodidad, hay paquetes de hospitalidad en todos los estadios de EE. UU.

Asientos de categoría 1 con las mejores vistas del campo.

Acceso exclusivo a salones climatizados.

Cena gourmet y bebidas premium.

Acceso rápido y exclusivo al estadio.

Es la forma más segura de garantizar tu entrada, pues estos asientos quedan fuera del sorteo público y se mantienen disponibles por más tiempo para quienes buscan una experiencia premium.

¿Cómo comprar vuelos para ver a Arabia Saudí en el Mundial de 2026?

El trayecto desde Arabia Saudí a Norteamérica es largo, así que reservar con antelación garantiza comodidad y ahorro.

La mayoría de los aficionados partirán desde el Aeropuerto Internacional Rey Khalid (RUH) en Riad o desde el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz (JED) en Yeda.

Para ver a los Green Falcons, probablemente vueles a aeropuertos principales como:

Nueva York/Newark (EWR/JFK) para los partidos en Nueva Jersey.

para los partidos en Nueva Jersey. Houston (IAH) para los partidos en Texas.

para los partidos en Texas. Los Ángeles (LAX) para los encuentros en la costa oeste.

Usa buscadores como Skyscanner para comparar precios de Saudia, Emirates, Qatar Airways y United Airlines.

Reservar un itinerario múltiple es lo más práctico para el Mundial, pues te permite seguir al equipo sin comprar varios vuelos de ida.

¿Cuánto cuestan los vuelos para la Copa del Mundo de 2026?

Los precios fluctuarán a medida que se acerquen las fechas del torneo. Junio es temporada alta en Norteamérica, por lo que la demanda de turistas competirá con la de los aficionados. A continuación se muestran los precios iniciales estimados para vuelos de ida y vuelta en junio de 2026:

Vuelos desde Vuelo a Coste aproximado (USD) Riad (RUH) Nueva York (JFK) 1 150 $ Yeda (JED) Houston (IAH) 1 280 Riad (RUH) Los Ángeles (LAX) 1 400 Londres (LHR) Nueva York (EWR) 750

¿Dónde alojarse para los partidos de Arabia Saudí en el Mundial de 2026?

Con millones de aficionados llegando a Norteamérica, las habitaciones de hotel se agotarán rápido.

Reserva hoteles o apartamentos en Booking.com, idealmente con cancelación gratuita.

Así puedes reservar con antelación y modificar tus planes si cambia el calendario de los Halcones Verdes o si decides seguirlos hasta la fase eliminatoria.

Nueva York / Nueva Jersey

Si el partido es en el MetLife Stadium, elige entre alojarte en Manhattan y desplazarte en tren Meadowlands (unos 30 min) o quedarte en Secaucus, más cerca y económico.

Houston

Para los partidos en el NRG Stadium, el Medical Center/Museum District ofrece una gran proximidad a través del METRORail. Como alternativa, la zona de Galleria ofrece tiendas de primera categoría y hoteles de lujo para los aficionados que busquen una estancia de alto nivel.

Los Ángeles

El SoFi Stadium está en Inglewood. Aunque los hoteles cerca del aeropuerto LAX son prácticos, muchos aficionados prefieren alojarse en Santa Mónica o Culver City para disfrutar de la costa californiana entre partidos. Prepárate para el tráfico de Los Ángeles; es recomendable usar apps de transporte compartido o los autobuses especiales del torneo.

Logística local:

Aunque EE. UU. y Canadá son países centrados en el coche, las ciudades anfitrionas han reforzado el transporte público para la Copa del Mundo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para moverte como un local:

Aplicaciones de transporte compartido: Descarga Lyft ; es fiable y rápida, sobre todo entre las zonas de aficionados y tu alojamiento.

Descarga ; es fiable y rápida, sobre todo entre las zonas de aficionados y tu alojamiento. En Nueva York, Toronto y Los Ángeles , el metro y los autobuses ofrecen rutas directas a los estadios a un costo mucho menor que un taxi, y te libran del tráfico.

, el metro y los autobuses ofrecen rutas directas a los estadios a un costo mucho menor que un taxi, y te libran del tráfico. Alquiler decoches: ideal para seguir al equipo saudí entre ciudades cercanas, como de Houston a Dallas. Te da libertad y es económico para grupos.

¿Qué puede esperar de Arabia Saudí en el Mundial 2026?

Tras vencer 2-1 a Argentina en 2022, los Halcones Verdes dejaron de ser favoritos.

Para 2026 se prevé una plantilla que combinará veteranos de la Liga Profesional Saudí con jóvenes talentos, producto de la fuerte inversión en el fútbol local. Bajo la dirección del experimentado Hervé Renard, los aficionados pueden esperar un equipo disciplinado, de presión alta y con gran corazón.