El galés, de 47 años, recordó un episodio de su etapa como segundo entrenador del actual técnico del Bayern, Vincent Kompany, en el Burnley. Durante un viaje en la pretemporada a la capital portuguesa, Bellamy vivió desde el autobús del equipo cómo el aeropuerto de allí había sido completamente acordonado debido a un enorme dispositivo de seguridad.

En un primer momento, los pasajeros y el cuerpo técnico sospecharon que se trataba de una amenaza grave. Sin embargo, poco después se supo que el despliegue policial y los cordones de seguridad estaban destinados únicamente a proteger a Cristiano Ronaldo.

«Cuando llegamos al aeropuerto, había policía por todas partes. El aeropuerto estaba completamente blindado», dijo Bellamy. «Veníamos de Burnley y nos trataron un poco como VIP. Íbamos en un autobús que habíamos alquilado, pero aun así tuvimos que seguir un recorrido concreto hasta el aeropuerto».

El exfutbolista de la Premier League explicó: «Había filas de policías y coches de policía por todos lados. Pensamos: ha pasado algo, aquí debe de haber alguna alerta. Todo estaba acordonado. La gente en la terminal, absolutamente todo. No podíamos bajar del autobús y tuvimos que esperar; pensábamos que se trataba de una brecha de seguridad o algo así».

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El Burnley tiene que esperar: Cristiano Ronaldo pasea por un aeropuerto acordonado

Tras unos quince minutos de espera, la situación se aclaró para los ocupantes del autobús. «Estuvimos atrapados en el autobús durante diez, 15 minutos y de repente apareció este coche. Aparcó, un hombre se bajó, fue al maletero y sacó una mochila. Luego se bajó otra persona, se colgó la mochila al hombro... ¿y quién era? Ronaldo».

Bellamy añadió: «Va caminando completamente solo, hay policía por todas partes y el aeropuerto de Lisboa está acordonado. Incluso los policías estaban haciendo fotos. Nadie podía molestarlo».

El impacto de aquella escena en el equipo del Burnley fue duradero. «Fue el paseo más genial que he visto en mi vida durante un minuto. Estábamos todos sentados en el autobús y nos quedamos sin palabras. Todos los que antes se habían estado quejando se callaron al instante. Era como un presidente», dijo el galés. «¿Cómo se puede paralizar un aeropuerto entero? Yo ni siquiera conseguiría pasar mi ordenador por la aduana en el aeropuerto de Cardiff. ¿Qué acabo de ver? Cuento esta historia porque este tipo es así de enorme. Fue simplemente guau. Me alegro muchísimo de haber vivido ese momento, porque es más que una superestrella».

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¿Cuántos partidos internacionales ha disputado Cristiano Ronaldo con Portugal?

Bellamy y Ronaldo se vieron las caras por última vez sobre el terreno de juego durante sus carreras como futbolistas en octubre de 2008. Entonces, Ronaldo firmó un doblete para el Manchester United en la victoria por 2-0 ante el West Ham United, club en el que militaba Bellamy. Este jueves por la noche, el entrenador volvió a encontrarse con el ahora delantero de 41 años del Al-Nassr, que disputó su partido internacional número 234 y lleva 24 años jugando para la Selecao. Portugal ganó el duelo por 1-0 y Ronaldo falló una ocasión clarísima.

A pesar de la avanzada edad del cinco veces ganador del Balón de Oro, Bellamy se mostró poco sorprendido por el nivel que sigue manteniendo. Ronaldo había declarado en verano que el Mundial de 2026 sería su último gran torneo. Sin embargo, el momento exacto de su retirada sigue sin estar definido.

«No me sorprende que siga jugando con la profesionalidad que siempre ha mostrado», dijo Bellamy. «También se debe a lo inteligente que es: sabe cómo dosificarse, sabe que no puede desperdiciar su energía en determinados momentos y sigue teniendo ese instinto de remate, y eso nunca se pierde. No estamos hablando solo de uno de los mejores jugadores de nuestra generación, sino de todas las generaciones, si se tiene en cuenta todo lo que ha logrado».