¿Cómo se pronuncia Haaland correctamente?

La mayoría de los aficionados a nivel mundial viene pronunciando de manera incorrecta el apellido del crack del Borussia Dortmund.

Erling Haaland es el delantero de moda en Europa. Con tan solo 19 años, el noruego dio el salto al Borussia Dortmund y rápidamente se consolidó como el principal referente ofensivo del equipo que dirige Lucien Favre, convirtiendo 10 goles en nueve partidos de Bundesliga.

La sensación del campeonato alemán está en boca de todos, siendo vinculado con clubes de la talla de Real Madrid y Manchester United. Aunque Haaland huye de los rumores, es un hecho que será uno de los protagonistas en el mercado de pases para la temporada 2020-21.

Millones de aficionados pronuncian su nombre a diario. Pero, ¿lo hacen correctamente?

¿CÓMO SE PRONUNCIA HAALAND?

'Holand'. Esa es la manera correcta de pronunciar el apellido del delantero noruego, muy distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar a diario. Sin embargo, el propio atacante reconoció que no le da mucha importancia y aprecia el cariño de la afición. "Ya no estoy en Noruega y me gusta escuchar ‘Haaland'”, dijo al llegar al conjunto alemán.