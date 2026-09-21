El club de Baja Sajonia confirmó el lunes que Can Ünal será segundo entrenador de Wagner. Anteriormente, trabajaba en el campeón récord de Alemania como técnico de la sub-16.

«Can es un entrenador joven, muy talentoso y ambicioso, que trabaja con muchísima meticulosidad. Quienes le conocen destacan especialmente también sus cualidades humanas», dijo Wagner, y añadió que Ünal había sido su candidato ideal para el puesto: «Hemos estado en contacto con frecuencia durante los últimos meses. Se ha ido viendo con claridad que queríamos trabajar juntos. Tiene muchas ganas, y estamos encantados de que ahora esté con nosotros».

Según informó el club, Ünal empezará a trabajar en Hannover con efecto inmediato. El cuerpo técnico de Wagner se completa con Levent Sürme y Clemens Döring. Wagner sucede a Christian Titz, destituido tras cinco partidos.

¿Quién será el sucesor de Ünal en el Bayern de Múnich?

Mientras tanto, el Bayern ya reaccionó a la salida de Ünal y ascendió a su anterior segundo entrenador, Maximilian Welzmüller. «En el Campus no solo queremos seguir desarrollando a nuestros talentos, sino también a nuestros entrenadores. Que Can Ünal haya recibido la oportunidad de poder trabajar con Sandro como entrenador en el fútbol profesional nos alegra mucho y también es un reconocimiento para nuestra academia», dijo Bernhard Seonbuchner, director de desarrollo de jugadores y entrenadores y transición en el Bayern.

Con el ascenso de Welzmüller a entrenador principal, el Bayern «sigue avanzando de forma consecuente en el camino de impulsar y acompañar a nuestros talentos de los banquillos», explicó Seonbuchner: «Le deseamos a Can todo lo mejor para su futuro y a Maxi mucho éxito en su nueva tarea con nosotros». El propio Welzmüller agradeció la confianza.

Welzmüller jugó de 2018 a 2022 en el filial del Bayern antes de poner fin a su carrera dos años más tarde en el SpVgg Unterhaching. Mientras tanto, ya había seguido vinculado al Bayern como ojeador de cantera antes de iniciar su carrera como entrenador en 2025. Su hermano, el Dr. Josef Welzmüller, es el director técnico del SV Elversberg. Allí sucedió a Ole Book.