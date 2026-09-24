Mientras todo el mundo hablaba del salario astronómico de Cristiano Ronaldo tras su fichaje por el Al Nassr saudí, un excompañero desveló la otra cara de la leyenda portuguesa y un gesto humano decisivo que salvó a los jugadores del equipo de una asfixiante crisis económica, confirmando por qué el misil de Madeira sigue siendo un líder dentro y fuera del campo.

El defensa español Álvaro González, exestrella de clubes como el Espanyol y el Villarreal y compañero de Cristiano Ronaldo en su primera temporada con la camiseta del Al Nassr, reveló entretelones sorprendentes que acompañaron la llegada del astro portugués a Riad en enero de 2023 procedente del Manchester United.

González, que llegó al club propiedad del Fondo de Inversión Pública saudí antes que Ronaldo, relató el sufrimiento que vivieron él y otros compañeros en aquel periodo, en una historia que contrasta por completo con la imagen mental de la riqueza desmesurada de los clubes saudíes.

El defensa español dijo, en unas declaraciones impactantes recogidas por la emisora española "Cadena COPE": "Estuve seis meses en Arabia Saudí sin cobrar, mis primeros seis meses allí, en el mejor club del país junto con el Al Hilal".

Y prosiguió: "Podías encontrar 70.000 aficionados en un solo partido. Yo no estaba preocupado porque llevaba 14 años jugando al fútbol y había ahorrado algo de dinero, pero había ido allí para ganar dinero".

Añadió que esta difícil situación se mantuvo hasta la llegada de Ronaldo, quien se enteró de la crisis de inmediato e intervino de una manera a la que no estaba obligado, pero que refleja su personalidad de líder.

Intervención decisiva del Don

González explicó que la solución de la crisis llegó gracias a una postura firme que adoptó Cristiano Ronaldo frente a la directiva del club y a los responsables de financiar la operación.

Dijo: "Ronaldo se enteró del asunto. El Gobierno le iba a pagar su salario, que no es poco como sabéis, y dijo que, con el primer pago, lo primero que debían hacer era pagar los salarios de los jugadores".

Y continuó revelando el texto de lo que dijo el astro portugués: "Algunos de nosotros no habíamos cobrado nuestros salarios, no todos, y Cristiano dijo textualmente: (Hasta que esa gente no reciba sus salarios, yo no cobraré nada). No estaba obligado a hacerlo, pero Cristiano lo hizo".

Este testimonio desvela una faceta desconocida de los entresijos del histórico traspaso de Ronaldo a la Liga saudí, que no fue una mera operación deportiva, sino un punto de inflexión que salvó, según el relato de su compañero, la estabilidad del vestuario de todo un equipo, en un momento en el que todas las miradas estaban puestas en los millones que se pagarían únicamente al astro portugués.

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