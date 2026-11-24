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El PSG probablemente no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes hasta final de temporada. El mercado de invierno cobra así aún más interés para el club parisino.

Poco antes había celebrado exultante el gol con el que puso el 1-2 para el Paris Saint-Germain en su victoria por 2-3 en Niza, a primera hora de la tarde del sábado. Pero, en el fatídico minuto 39, todo aquello dejó de importar.

En una acción de muy mala fortuna, Desire Doue se torció la rodilla sin contacto con ningún rival y gritó de dolor , mientras sus compañeros llamaban apresuradamente a los servicios médicos. Todos comprendieron enseguida que Doue había sufrido una lesión grave. Al día siguiente llegó la amarga confirmación para el jugador de 21 años y para el PSG: casi exactamente un mes después de que Khvicha Kvaratskhelia sufriera la misma lesión en octubre , Doue también se rompió el ligamento cruzado .

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«Mantente fuerte, hermano», escribió Kvaratskhelia a Doue en una historia de Instagram poco después de conocerse el demoledor diagnóstico que ahora une a las dos estrellas. «Superaremos esto, pronto volveremos a estar juntos en el campo, a reír y a hacer lo que más nos gusta. Todos estamos a tu lado».

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El PSG pierde durante meses a dos pilares de sus dos títulos de Champions League

París se quedará previsiblemente sin dos pilares de sus dos exitosas últimas temporadas y de sus dos títulos consecutivos de la Champions League durante lo que resta de campaña. Solo en el caso de Kvaratskhelia queda la esperanza de que pueda reaparecer en la fase final, a finales de mayo.

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En cualquier caso, la pregunta es inevitable: ¿cómo reaccionará el PSG ante la ausencia durante meses de dos jugadores absolutamente clave para Luis Enrique, dos protagonistas de la potencia ofensiva del campeón francés? ¿Aprovechará el club parisino, conocido por gastar sin reparos, el próximo mercado de invierno para reforzar de nuevo el ataque?

Primero conviene examinar las alternativas que el PSG ya tiene en su plantilla. Con Ousmane Dembele, solo queda en condiciones de jugar uno de los integrantes del temido tridente parisino, aunque las lesiones afectan con frecuencia al ganador del Balón de Oro de 2025. Hace poco volvió a sufrir molestias en el muslo y, en lo que va de temporada, solo ha sido titular cinco veces.

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Tras las lesiones de Kvaratskhelia y Doue, para el PSG es aún más importante que Dembele supere sus problemas físicos. Visto desde fuera, también resulta muy interesante comprobar cómo afecta el aumento de responsabilidad al resto de atacantes.

¿Qué alternativas tiene el PSG en su plantilla?

Porque sigue habiendo opciones de gran nivel, aunque la renovación del pasado verano trajo numerosos cambios en la plantilla. Que el club parisino dejara marchar a Bradley Barcola al Liverpool resulta ahora, visto en retrospectiva, especialmente desafortunado. El internacional francés tendría hoy un puesto fijo, precisamente lo que había deseado para quedarse en París. Pero, como en los partidos más importantes a menudo tenía que esperar su turno por detrás de Dembele, Doue y Kvaratskhelia, Barcola buscó un nuevo reto en Liverpool.

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Otros tres atacantes abandonaron la capital francesa el pasado verano: Goncalo Ramos, rumbo al Milan; Ibrahim Mbaye, formado en el club, al Aston Villa; y Kang-in Lee, al Atlético de Madrid. En total, el PSG ingresó casi 290 millones de euros por los atacantes que se marcharon. Reinvirtió algo menos de la mitad de esa cantidad, y la mayor parte del dinero se destinó a los sustitutos de Barcola y compañía.

Para las bandas llegaron dos jóvenes prometedores y atractivos, con mucho potencial: Mika Godts, de 21 años, fichado del Ajax de Ámsterdam por 45 millones de euros, y Maghnes Akliouche, de 24, incorporado del AS Mónaco por 50 millones. Ambos ya han dejado huella, aunque Akliouche ha mostrado mayor solidez.

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Al internacional francés parece resultarle más fácil adaptarse al conjunto de estrellas del PSG y ya ha protagonizado varias actuaciones destacadas, sobre todo en la Champions League. Por ejemplo, marcó un gol espectacular en la victoria por 2-4 ante el Manchester City en octubre y dio dos asistencias en el 0-6 en Villarreal a principios de noviembre.

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Así, mientras Akliouche ya ha dado muestras de que puede sustituir con éxito a Kvaratskhelia y Doue al menos en determinadas ocasiones, Godts, que tantas veces deslumbró en el Ajax, todavía no ha completado satisfactoriamente el salto de la Eredivisie al que quizá sea ahora mismo el mejor equipo del mundo. Al internacional belga aún le cuesta adaptarse al PSG. Tampoco el campeón del mundo Ferran Torres, llegado del FC Barcelona por 48,5 millones de euros, ha logrado convencer con regularidad en su nuevo club.

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Por su parte, varios jugadores jóvenes pueden aspirar a tener más minutos y más oportunidades para demostrar su valía. Destaca Senny Mayulu, de 20 años, que ha llamado la atención con cuatro goles y dos asistencias en los últimos cinco partidos oficiales. Quentin Ndjantou, de 19 años y también formado en el club, espera su oportunidad, al igual que Dro Fernandez, de 18, que llegó a París procedente del Barça a principios de año.

¿Espera el PSG encontrar otro Kvaratskhelia?

Aun así, es perfectamente posible que Enrique quiera otro fichaje para el ataque en enero ante esta situación excepcional, marcada por una enorme mala suerte con las lesiones. Hace casi dos años, el PSG obtuvo un resultado magnífico con un sonado fichaje invernal: en enero de 2025 incorporó a Kvaratskhelia procedente del Nápoles por 80 millones de euros. En los meses siguientes, el georgiano se convirtió en una de las piezas decisivas para conquistar el ansiado primer título de la Champions League en la historia del club.

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Todo apunta a que Kvaratskhelia no podrá ayudar al PSG en su intento de conquistar una tercera Champions consecutiva. ¿Lo hará en su lugar otro futbolista excepcional que llegue a mitad de temporada? Junior Kroupi probablemente costaría, como mínimo, una cifra similar a la de Kvaratskhelia.

El francés del AFC Bournemouth podría ser el nombre que más suene en el PSG como posible fichaje de invierno tras un mes aciago para el club parisino. Kroupi destaca por su gran regate y su extraordinario toque de balón, tiene olfato goleador y es enormemente rápido. Además, puede ocupar varias posiciones: aunque en Bournemouth suele actuar como delantero centro, también puede jugar sin problemas por la banda izquierda.

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En esa posición jugó recientemente con la selección francesa, con la que debutó de la mano del gran Zinedine Zidane a mediados de noviembre, en la derrota por 3-1 en Italia. Tres días después, Kroupi entró como suplente por la izquierda en la victoria por 2-1 ante Turquía, disputó algo menos de media hora y aprovechó la oportunidad para marcar su primer gol como internacional.

¿Debe temer Marco Rose por Junior Kroupi?

El jugador de 20 años, formado en el FC Lorient y llegado desde allí a Bournemouth en 2025, está muy solicitado. Varios grandes clubes de la Premier League estarían interesados en Kroupi, al igual que el PSG y el FC Barcelona. Según informó recientemente The Athletic , el nuevo internacional se inclinaría más por salir de Inglaterra y, en realidad, el Barça es considerado su destino soñado.

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Sin embargo, cabe preguntarse si el club catalán, con dificultades económicas, podría pagar el traspaso de Kroupi, cuyo contrato con el Bournemouth se extiende hasta 2030. El PSG tendría, por tanto, la puerta abierta para adelantarse, sobre todo si da el paso ya este invierno.

Pero a un exitoso entrenador alemán no le haría ninguna gracia: Marco Rose, que ha encadenado nueve victorias en partidos oficiales con el Bournemouth y ha llevado al equipo al quinto puesto de la Premier League , estaría encantado de dar cada vez más protagonismo a Kroupi. El talentoso francés se perdió los dos primeros meses de la temporada por una lesión en el pie y, desde finales de octubre, se está reincorporando progresivamente al equipo.

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Kroupi podría aportar una nueva dimensión al juego del equipo de Rose, que ya está obteniendo muy buenos resultados. Por eso sería aún más frustrante para el Bournemouth que el PSG decidiera ir en serio a por él tras perder a sus dos estrellas.

Para el Bournemouth hay una buena noticia: el club parisino también estudia a otros atacantes de renombre y, al parecer, sigue muy de cerca la Bundesliga. El diario español as señala a Antonio Nusa, del RB Leipzig, como uno de los principales candidatos del PSG para responder al golpe de las dos roturas de ligamento cruzado. A Kroupi y al noruego de 21 años se sumarían muchos otros nombres en la posible lista de fichajes del club parisino. Según as, entre ellos figuran Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e incluso Luis Diaz, del Bayern de Múnich.