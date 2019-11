¿Cómo quedó la tabla histórica de títulos de Chile?

El equipo de Gustavo Quinteros se mantiene como el tercero más ganador de la historia, pero se acerca cada vez más a su archirrival azul.

Luego del título del 2018, cuando se coronó campeona del torneo largo ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker, en 2019 y con un torneo que acabó anticipadamente debido a la crisis social la UC también logró el título, que se convierte así en su segundo bicampeonato en la historia.

Se alcanzó a jugar el 80% del torneo y los franjeados sumaron 53 puntos, 13 más que su escolta . El título por secretaría le permitió quedar a cuatro estrellas de su archirrival Universidad de Chile, que ostenta 18 consagraciones en Primera División.

Revisa a continuación la lista de los campeones:

Colo Colo, 32 títulos

1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (C), 1998, 2002 (C), 2006 (A), 2006 (C), 2007 (A) 2007 (C), 2008 (C), 2009 (C), 2014 (C), 2015 (A), 2018 (Transición).

Universidad de Chile, 18 títulos

1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004(A), 2009(A), 2011(A), 2011 (C), 2012 (A), 2014/2015 (A), 2017 (C).

Universidad Católica, 14 títulos

1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 (A), 2002 (A), 2005 (C), 2010, 2016 (C), 2017 (A), 2018 (Campeonato), 2019 (Campeonato).

¡#CatólicaBicampeón!

Nos hubiese gustado otro final, pero no empaña el trabajo de todo un año que hizo posible este logro con el apoyo de todos #LosCruzados y #LasCruzadas

53 pts./74% de rendimiento

13 puntos de ventaja (mayor diferencia desde que entregan 3 puntos) pic.twitter.com/mw23JEOJ0b — Universidad Católica (@CruzadosSADP) November 29, 2019

, 8 títulos

1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 (A), 2003 (C), 2004 (C)

, 7 títulos

1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 (A), 2013

, 4 títulos

1936, 1946, 1948, 1957

Magallanes, 4 títulos

1933, 1934, 1935, 1938

, 4 títulos

1950, 1952, 1976, 2008 (A)

Santiago Wanderers, 3 títulos

1958, 1969, 2001

, 2 títulos

1955, 1978

, 2 títulos

1974, 2012 (C)

, 1 título

2014 (C)

, 1 título

2013 (A)

Santiago Morning, 1 título

1942

Green Cross, 1 título

1945

Unión San Felipe, 1 título

1971