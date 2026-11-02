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El exdelantero de Egipto Mohamed Aboutrika ha criticado al entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, por la posición en la que utilizó al joven centrocampista Ayyoub Bouaddi. El comentarista cuestionó la decisión del técnico italiano de adelantar la posición del marroquí de 19 años durante la sorprendente derrota en casa por 0-1 ante el Brighton, el sábado en la Premier League.

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El joven centrocampista, sustituido en la derrota

Bouaddi mostró su frustración en el Etihad Stadium el sábado tras ser sustituido a los 55 minutos de la derrota de su equipo ante el Brighton and Hove Albion en la jornada 9. En su quinta titularidad de la temporada entre todas las competiciones, el internacional marroquí, que acumula 10 partidos con su selección, apenas logró influir en el juego antes de dejar el campo al inicio de la segunda parte. Su actuación suscitó de inmediato dudas sobre el papel que se le está dando al joven en Manchester.

Un comentarista cuestiona su posición más adelantada en el centro del campo

Ganador en dos ocasiones de la Copa Africana de Naciones con Egipto, en 2006 y 2008, Aboutrika cree que el adolescente, que creció idolatrando al emblemático centrocampista español Andres Iniesta, ve limitado su juego al actuar más adelantado en lugar de ocupar su posición natural como mediocentro defensivo.

En su papel de analista de beIN Sports MENA, Aboutrika afirmó: «Poner a Ayyoub Bouaddi de ocho o de diez es como poner a Messi de portero. Su posición es la de seis. ¿Por qué cambiarlo de posición?».

Según el exdelantero, situar al joven en una posición más adelantada en el centro del campo le impide mostrar sus mejores cualidades desde zonas más retrasadas: recuperar el balón, distribuir pases y avanzar con él. Esas cualidades le valieron numerosos elogios al internacional marroquí durante el Mundial de 2026.

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El fichaje récord busca su mejor versión

Bouaddi llegó al Etihad Stadium el verano pasado en una operación que lo convirtió brevemente en el futbolista africano más caro de la historia, antes de que el delantero marfileño Yan Diomande superase esa cifra con su traspaso al Real Madrid.

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Pese a llegar al noroeste de Inglaterra con una gran reputación tras sus actuaciones internacionales, el jugador de 19 años aún no ha alcanzado su mejor nivel a las órdenes de Maresca. En nueve partidos disputados esta temporada entre todas las competiciones con el equipo de la Premier League, el centrocampista ha repartido dos asistencias mientras busca recuperar su mejor ritmo.

El viaje a Leipzig ofrece una oportunidad de reacción inmediata

El City debe dejar atrás rápidamente el decepcionante tropiezo liguero del sábado y volver a centrarse en la competición europea entre semana. La plantilla de Maresca viajará a Alemania para enfrentarse al RB Leipzig en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El City ocupa actualmente la décima posición tras sumar seis puntos en sus tres primeros partidos. Está por ver si Bouaddi mantiene su puesto en el once inicial o regresa a una posición más retrasada.