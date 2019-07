¿Cómo llega Cruzeiro a la serie ante River por la Copa Libertadores?

El equipo de Mano Menezes terminó como el segundo mejor primero en el certamen internacional, pero en Brasil no levanta la cabeza.

La vida le sonríe a River: a pesar de que no sumó ningún refuerzo, prácticamente tampoco tuvo ninguna baja y se prepara para afrontar el segundo semestre del 2019 a lo grande. Marcelo Gallardo intentará seguir haciendo historia a nivel internacional con un plantel que promete, pero, antes, deberá pasar un duro primer cruce ante Cruzeiro.

Y es que el conjunto de Mano Menezes terminó como el segundo mejor primero en la fase de grupos de la (solo superado por Palmeiras gracias a la diferencia de gol) tuvo su costo: un flojo andar en los certámenes locales.

River cerró la primera parte del año el 30 de mayo, cuando le ganó la a Athletico Paranaense en el Monumental, previo a un largo parate, pretemporada de por medio, de la que regresó de manera oficial ante Gimnasia de Mendoza el 16 de julio. Los de Belo Horizonte, sin embargo, prácticamente no tuvieron vacaciones. En el mismo período de tiempo, disputaron ocho partidos y apenas frenaron un mes. Fueron cinco empates, dos derrotas y solo un triunfo entre Copa de y Brasileirao, en donde marcha 16°, a un punto de los puestos de descenso directo.

Fecha Partido Competencia 02/06 Sao Paulo 1-1 Cruzeiro 05/06 Cruzeiro 2 (3)-(1) 2 Fluminense Copa de Brasil 08/06 Cruzeiro 0-0 Corinthians Serie A 12/06 Fortaleza 2-1 Cruzeiro Serie A 11/07 Cruzeiro 3-0 Atlético Mineiro Copa de Brasil 14/07 Cruzeiro 0-0 Botafogo Serie A 20/07 Atlético Mineiro 2-0 Cruzeiro Copa de Brasil 20/07 Bahia 0-0 Cruzeiro Serie A

A pesar de la irregularidad que muestra el equipo, disfrutó de una gran alegría: el pasado 17 de julio, cayó con Atlético Mineiro -su clásico- por 2-0 en condición de visitante, pero gracias al 3-0 que había conseguido en la ida, lo eliminó de la Copa de Brasil en cuartos de final y se metió en semifinales. Es decir que no solo llega con rodaje, sino, además, con roce en series de eliminación directa. Aunque eso últimamente no parece ser un problema para el Millonario.

La buena para los del Muñeco es que el mercado de pases tampoco fue fructífero para la Raposa: no incorporaron a nadie y sufrió algunas bajas, aunque ninguna demasiado importante (vendieron a Raniel y a Murillo Sequeira, mientras que Lucas Silva regresó a ). Además, se confirmó que Fred, el centrodelantero titular, no viajará a Buenos Aires. Sin embargo, el equipo titular no varía demasiado del que Menezes habituó utilizar en la etapa anterior.