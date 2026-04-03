Cómo Kylian Mbappé siguió dos veces los pasos de Pelé durante el Mundial de 2018

Kylian Mbappé solo tenía diecinueve años cuando el Mundial de 2018 supuso su gran salto a la fama. Batió récords franceses, igualó marcas que no se habían visto desde la época de Pelé y llevó a Francia a un título mundial que se percibió como el comienzo de algo grande. En la sección «Iconos» repasamos los goles que le cambiaron la vida, la noche en que superó a Lionel Messi y la final que confirmó su estatus.

«No quiero ser simplemente alguien que pasa por el fútbol». Las palabras que pronunció Kylian Mbappé justo después de la final del Mundial de 2018 sonaban sorprendentemente maduras para alguien de su edad. En retrospectiva, no tenía nada de qué preocuparse. A los diecinueve años acababa de llevar a Francia a un título mundial —igualando en dos ocasiones la hazaña de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos— y, desde entonces, no ha dejado de estar en el punto de mira.

Por cierto, Mbappé no era un desconocido cuando llegó a Rusia como la nueva cara de la selección francesa del seleccionador Didier Deschamps. Tras su irrupción en el AS Mónaco, ya se le consideraba una futura superestrella. Un año antes se había marchado a su club de la cantera, el París Saint-Germain, primero en calidad de cedido y después mediante un traspaso definitivo por nada menos que 180 millones de euros. Con ello, a los diecinueve años estaba a punto de convertirse en el segundo jugador más caro de la historia.

Empezó a amortizar esa inversión de inmediato: en su primera temporada en París participó en 38 goles. Sin embargo, eso pasó algo desapercibido a nivel internacional, en parte porque jugaba en la liga francesa.

Lo que demostró a continuación como adolescente en el Mundial no se había visto desde Pelé en 1958. Una y otra vez siguió los pasos de la leyenda brasileña. Precisamente por eso el Mundial sigue siendo tan especial: una vez cada cuatro años, alguien tiene la oportunidad de presentarse ante el mundo en directo, en el escenario más grande de todos. En 2018, esa persona fue, sin duda, Mbappé.

El torneo resultó ser el prólogo de una carrera que se desarrollaría al más alto nivel. Mbappé se convirtió en la superestrella que todos habían pronosticado —tanto en su club como en la selección— y, desde luego, no en alguien que simplemente «pasó por allí» en el mundo del fútbol.

Esta es la novena historia de la sección «Iconos del Mundial» de Voetbalzone. Escucha ahora la versión en podcast en Spotify o Apple.

Todo empezó con un simple gol de puerta vacía

Francia tuvo un comienzo bastante difícil en el Mundial de Rusia, a pesar de contar con un equipo repleto de estrellas, entre las que se encontraban Paul Pogba, N’Golo Kanté y Raphaël Varane. En el partido inaugural contra Australia, se necesitaron un penalti y un desafortunado gol en propia puerta para ganar, y contra Perú tampoco fue fácil.

Sin embargo, ahí estaba Mbappé. Llevó a Francia a los octavos de final, aunque su primer gol en un Mundial es uno de esos que probablemente no te venga a la mente de inmediato. Y es que quizá fue el gol más sencillo de su carrera. Después de que un disparo desviado de Olivier Giroud rebotara por encima del portero peruano, el adolescente solo tuvo que empujar el balón a menos de un metro de distancia. En ese momento se convirtió en el goleador francés más joven de la historia en un Mundial.

En el último partido de la fase de grupos, una selección francesa muy renovada empató a cero contra Dinamarca. El inicio del torneo parecía, por tanto, algo mediocre, pero gracias al gol de Mbappé, Francia ya tenía asegurada la fase eliminatoria como primera de grupo.

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Superar a una leyenda e igualar a otra

30 de junio de 2018, el día en que el mundo empezó a comprenderlo de verdad. Quien aún no se hubiera tomado en serio a Mbappé en la fase de grupos, ya no pudo ignorarlo tras los octavos de final. Se enfrentaron Kylian Mbappé y Lionel Messi, en lo que se convertiría en un clásico de la Copa del Mundo. Argentina había terminado segunda en el grupo y se enfrentó a Francia en Kazán, lo que supuso de inmediato un partido de ensueño.

A posteriori, este resultó ser el partido en el que Mbappé se consagró definitivamente. Con su velocidad, su potencia y su letal definición, demostró que había surgido una nueva generación de superestrellas. Ya a los once minutos rompió el partido. Después de que, nada menos que el propio Messi, perdiera el balón, Mbappé lo recogió en su propio campo. Lo que siguió fue espectacular: esprintó pasando a casi toda la selección argentina, irrumpió en el área y finalmente fue derribado por Marcos Rojo, que sencillamente no pudo seguirle el ritmo.

Antoine Griezmann transformó el penalti, pero el partido siguió siendo totalmente impredecible. Alrededor de la hora de juego, ambos equipos volvieron a empatar tras unos magníficos disparos lejanos de Ángel Di María y Benjamin Pavard, mientras que un disparo desviado de Messi incluso dio una breve ventaja a Argentina.

Entonces, Mbappé se adueñó por completo del partido. En el minuto 64, controló un balón en el rebote, se hizo un hueco en un área repleta de jugadores y disparó con fuerza con la izquierda. El balón se coló por debajo del portero Franco Armani: 3-2 para Francia. Antes de que los aficionados argentinos se hubieran recuperado, llegó el siguiente golpe. Tras un rápido contraataque, Olivier Giroud dio un sutil pase en profundidad al joven que se había incorporado al ataque, quien remató de primera al ángulo. Caos en la banda y un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

Aunque Sergio Agüero marcó más tarde para Argentina, el partido ya estaba decidido. Mbappé no solo había neutralizado a Messi, sino que también había igualado un récord de otra leyenda: se convirtió en el primer adolescente desde Pelé, de diecisiete años, en 1958, en marcar dos goles en un partido de eliminatoria de un Mundial. Tras sesenta años, esa hazaña se había vuelto a lograr por fin.

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«Pelé está en otra categoría»

Esa hazaña le valió a Mbappé el elogio del propio Pelé, la leyenda brasileña ya fallecida. Pelé publicó un mensaje en Twitter: «Felicidades, @KMbappe. ¡Dos goles en un Mundial a una edad tan temprana te sitúan en una compañía muy selecta! ¡Éxito en tus próximos partidos, excepto contra Brasil!».

Aunque Mbappé se había unido así a un grupo muy selecto, se mantuvo notablemente modesto tras haber llevado a Francia a cuartos de final. Algo que no encaja del todo con su corta edad.

«Por supuesto, es un honor ser el segundo después de Pelé, pero hay que ponerlo en perspectiva: Pelé está en otra categoría», dijo. «Aun así, es bonito figurar entre esos nombres y marcar en partidos de eliminatoria. Aún soy joven; nací el mismo año en que Francia ganó el Mundial, en 1998. Ese fue nuestro único título mundial, pero ahora es nuestra oportunidad de demostrar lo que valemos. No hay mejor lugar para brillar que aquí. Todos los grandes jugadores están presentes, este es el mayor escenario que existe».

El seleccionador Didier Deschamps se hizo eco de estas palabras y destacó que todos habían sido testigos de un gran paso en la evolución de Mbappé. «1998 fue un buen año, ganamos el Mundial y nació Kylian», bromeó. «En un partido tan importante ha demostrado todo su talento. Marcó dos goles, provocó un penalti y también ayudó en defensa cuando fue necesario. Es un chico fantástico. Vive por y para el fútbol y lo sabe todo sobre clubes y jugadores. Estoy muy contento de que sea francés y de que se esté desarrollando tan bien».

Sus compañeros de equipo también lo vieron como un punto de inflexión en la carrera del joven delantero.

«Este es el Kylian que queríamos ver», declaró Antoine Griezmann a los medios de comunicación. «Marcó la diferencia al provocar el penalti y marcar después dos goles. Está claro lo mucho que significa para nosotros. En los momentos difíciles, él estuvo ahí. Esperemos que ahora el mundo también vea el potencial de nuestro equipo. Pero, sobre todo, para todos ha quedado claro quién es realmente Kylian».

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Esperando el momento adecuado

Resultaría casi simbólico que Mbappé fuera menos decisivo en los cuartos de final y en la semifinal, para luego volver a destacar precisamente en la final. Francia —a menudo criticada por su estilo de juego conservador— se abrió paso paso a paso hacia la final de Moscú.

En los cuartos de final contra Uruguay, fue Griezmann quien resultó decisivo. Primero lanzó un tiro libre que permitió a Raphaël Varane marcar, y después el portero Fernando Muslera, sorprendentemente, no pudo detener un disparo lejano de Griezmann. Francia ganó con autoridad por 2-0. Fue un ejemplo de eficiencia. Mbappé tuvo otra gran oportunidad de abrir el marcador, pero calculó mal el remate de cabeza.

En la semifinal contra Bélgica, Mbappé fue el principal artífice de los peligrosos contraataques de Francia, que tuvo que defenderse durante mucho tiempo ante la «generación dorada» de sus vecinos, con Eden Hazard y Kevin De Bruyne como grandes figuras. Aunque no marcó, el joven delantero siguió siendo una amenaza constante en la transición. Con su velocidad, técnica y inteligente posicionamiento, no dio ni un momento de respiro a la defensa belga.

El momento culminante fue una jugada espectacular con la que dejó a Olivier Giroud solo ante el portero, aunque su remate fue bloqueado en el último momento. Al final, un cabezazo de Samuel Umtiti bastó para que el equipo de Deschamps alcanzara la final, donde le esperaba Croacia.

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Brillar en el mayor escenario

Tras su actuación dominante contra Argentina en octavos de final, Mbappé había pasado relativamente desapercibido en los partidos siguientes. La gran pregunta era, por tanto: ¿podría ser decisivo también en el escenario más importante del fútbol mundial? La respuesta resultó ser un sí rotundo.

Sin embargo, durante los primeros 45 minutos eso aún no parecía tan claro. En una final caótica, el adolescente desempeñó un papel discreto y tal vez parecía algo intimidado por el momento. Francia se fue al descanso con una ventaja de 2-1, de nuevo gracias a un gol en propia puerta y un penalti, igual que en el partido inaugural contra Australia.

Tras el descanso, todo cambió. Mbappé cobró vida y causó grandes problemas a Croacia en la transición, mientras que una Francia eficaz se alejaba en el marcador con una ventaja decisiva frente al eterno outsider. Fue su regate en la banda derecha lo que finalmente llevó el balón hasta Paul Pogba, quien, en dos tiempos, remató con belleza con la izquierda: 3-1.

Apenas seis minutos después llegó el momento culminante del torneo para Mbappé. El delantero del PSG se internó desde la banda derecha, recibió un pase de Lucas Hernández y disparó con fuerza desde unos 25 metros. Su tiro raso y perfecto se coló por la escuadra. Partido decidido.

«El chico que tiene el mundo a sus pies: Kylian Mbappé», exclamó el comentarista Peter Drury. «Piensa en todo lo que le espera aún».

Con ese único disparo, Mbappé volvió a igualar a Pelé: se convirtió en el segundo adolescente de la historia en marcar en una final del Mundial. Francia ganó su primer título mundial desde 1998, el año de nacimiento de su nuevo héroe.

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«Bienvenido al club»

Una vez más, la leyenda brasileña reaccionó con entusiasmo ante su joven sucesor.

«¡El segundo adolescente de la historia en marcar en una final del Mundial!», escribió Pelé en Twitter. «Bienvenido al club, @KMbappe, ¡qué alegría tener por fin compañía!»

El entonces septuagenario añadió entre risas: «Si Kylian sigue igualando mis récords, quizá tenga que desempolvar mis botas de fútbol…»

Que Mbappé se había ganado el respeto del brasileño quedó claro más adelante ese mismo año. En diciembre, Pelé dijo: «Ya he felicitado a Mbappé anteriormente y le he dicho que es un jugador fantástico. Ganó el Mundial con diecinueve años; yo tenía diecisiete. Le dije que podría igualarme. Incluso creo que puede convertirse en el nuevo Pelé. Mucha gente piensa que lo dije en broma, pero no es una broma».

En medio de toda la atención que rodeaba al torneo, el propio Mbappé parecía comprender bien lo que se necesita para convertirse en una auténtica leyenda. En una de sus escasas entrevistas con la revista Time más adelante ese mismo año, dijo: «He aprendido que las estrellas más grandes suelen ser también las personas más humildes, las que más respetan a los demás. Hay tres cosas importantes: respeto, humildad y claridad. Mi madre siempre ha dicho que, para ser un gran futbolista, primero hay que ser una buena persona».

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No es «algo pasajero»

Las palabras que pronunció Mbappé justo después de la final en Moscú —mientras el confeti aún cubría el campo del estadio Luzhniki— subrayaban esa modestia y su excepcional mentalidad a pesar de su juventud.

«Estoy muy feliz. Antes del Mundial ya hablaba de mis ambiciones. El camino ha sido largo, pero ha merecido la pena. Estamos orgullosos de haber hecho felices a los franceses. Esa era nuestra tarea: hacer que la gente se olvidara por un momento de sus preocupaciones. Para eso jugamos.

No quiero ser simplemente alguien que pasa por el fútbol. Convertirse en campeón del mundo es un mensaje. Quiero mejorar aún más, pero ganar el Mundial ya es un buen comienzo».

En retrospectiva —y teniendo en cuenta todo lo que ocurrió en los años posteriores—, Mbappé no tenía nada de qué preocuparse. El Mundial de 2018 resultó ser el punto de partida de su estatus mundial como jugador de élite. En Rusia brilló bajo los focos más intensos e igualó en dos ocasiones lo que muchos consideran el mayor logro de un futbolista de todos los tiempos.

Ahora que ha cumplido plenamente su potencial y se ha convertido en uno de los —y quizás el— mejores jugadores del mundo, a sus 26 años ya es un auténtico icono del Mundial.