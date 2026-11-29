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El Como encadenó su tercera victoria en la Serie A ante la Juventus, todas sin encajar y con un global de 7-0. El equipo de Cesc Fabregas venció 3-0 al de Luciano Spalletti en el estadio Giuseppe Sinigaglia y subió al cuarto puesto, ocho puntos por delante de la Juventus.

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El partido cambió a los cinco minutos , cuando Randal Kolo Muani fue expulsado por agredir a Alex Valle. A partir de entonces, el Como tuvo el 75 % de la posesión, completó 696 pases frente a los 195 de la Juventus y remató 18 veces por seis de su rival. Sin embargo, superar a un bloque replegado con diez jugadores fue otra historia. El Como no marcó hasta el tiempo añadido de la primera parte y dos de sus tres goles llegaron a balón parado.

El planteamiento táctico del Como

Fabregas dispuso un 4-2-3-1, con Maximo Perrone y Luis Milla en el centro del campo, por detrás de Lucas Da Cunha, Nico Paz y Martin Baturina, y Tasos Douvikas en punta. Tras quedarse la Juventus con diez, la salida de balón del Como comenzó en sus centrales. Jacobo Ramon y Trevoh Chalobah pasaron buena parte de la noche cerca de la línea de medio campo. Ramon intervino 122 veces y completó 100 pases, más que ningún otro jugador sobre el césped, mientras que Chalobah acertó 80 de sus 82 pases. Perrone se quedó atrás como pivote y completó 84 pases, mientras los dos laterales se incorporaban al ataque. El Como mantuvo esa estructura incluso después de perder por lesión a Milla y Valle antes del descanso.

La banda derecha fue la más utilizada por el Como. Yan Couto intervino 99 veces desde el lateral derecho, Da Cunha dio amplitud por delante de él y Paz se desplazó hacia la derecha desde su posición de mediapunta. Este último acabó con cinco remates y obligó a Guglielmo Vicario a intervenir en los minutos 14 y 38. Baturina, por la izquierda, fue el principal creador: generó cuatro ocasiones, más que nadie en el partido.

El problema era convertir el dominio en ocasiones claras. Con la Juventus acumulando jugadores en su área, el Como envió 38 centros, pero solo nueve encontraron a un compañero, mientras que los visitantes realizaron 32 despejes. Incapaz de abrirse paso por el centro, el Como optó por disparar desde lejos. Siete de sus 11 remates de la primera parte llegaron desde fuera del área y, al descanso, la Juventus, pese a jugar con diez, tenía un registro de goles esperados (xG) superior: 0,57 frente a 0,53.

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El planteamiento táctico de la Juventus

La Juventus partió con un 3-5-2, con Kolo Muani y Nick Woltemade arriba. Sin embargo, tras la expulsión, sus posiciones medias muestran dos líneas de cuatro muy retrasadas. Pierre Kalulu ocupó la derecha de la defensa, Bremer y Jhon Lucumi el centro y Zeki Celik la izquierda. Por delante se situaron Weston McKennie, Pape Matar Sarr, Teun Koopmeiners y Andrea Cambiaso, con Woltemade como único punta. La línea del centro del campo rara vez se alejó de la defensa y, además de esos 32 despejes, la Juventus realizó 16 entradas y 10 intercepciones.

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Con tan pocos jugadores arriba, salir de su campo era casi imposible. La Juventus jugó en largo 42 veces, pero solo 15 de esos pases encontraron a un compañero, y completó el 77 % de sus pases en total. Sus mejores momentos llegaron por la izquierda, banda por la que desarrolló el 45 % de sus ataques en la primera parte y por la que Couto se incorporaba al ataque para el Como. De ahí nació la ocasión más clara de la noche. En el minuto 33, Cambiaso hizo una pared con Woltemade y le dejó solo ante la portería, pero el delantero cruzó demasiado su disparo desde el centro del área en una oportunidad valorada en 0,51 xG.

El disparo de Koopmeiners en el minuto 21 fue el único remate a puerta de la Juventus en todo el partido. No volvió a poner a prueba a Jean Butez.

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La batalla táctica

Al Como no le bastaba con tener el balón. Su presión alcanzó el punto álgido en los últimos 15 minutos de la primera parte, cuando Milla, poco antes de lesionarse, Da Cunha, Couto, Douvikas y Paz tuvieron ocasiones. Vicario realizó cuatro paradas antes del descanso. Hizo falta una acción a balón parado para batirle. En el minuto 45, Celik cometió una falta sobre Da Cunha en la derecha del ataque del Como y Paz lanzó el libre directo con rosca por el palo más cercano en el tiempo añadido. Vicario llegó a tocar el balón, pero este ya había cruzado la línea.

A partir de ahí, el balón parado decidió el partido. El Como sacó 11 córners frente a los tres de la Juventus, ocho de ellos tras el descanso. De sus 0,82 xG en la segunda parte, 0,71 llegaron a balón parado, frente a solo 0,10 en jugadas de ataque. El segundo gol llegó en el minuto 63, tras el cuarto córner concedido por Kalulu esa noche. El centro de Da Cunha fue despejado hacia la frontal del área, el disparo de Samuele Ricci se desvió en Sarr y Douvikas remató a gol desde cerca en una ocasión valorada en 0,61 xG.

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El tercero, en el minuto 80, fue una poco frecuente muestra de calidad en jugada. Paz bajó el balón de cabeza para Douvikas, que definió ajustado al palo desde una ocasión valorada en apenas 0,04 xG.

Los ajustes durante el partido

Fabregas fue el primero en verse obligado a mover el banquillo. Ricci sustituyó al lesionado Milla en el minuto 35 y se colocó junto a Perrone. Un minuto después, Kaiki entró por Valle, también lesionado, en el lateral izquierdo. Ninguno de los cambios restó ritmo al ataque del Como. Kaiki se incorporó al ataque, puso tres centros precisos e intervino ocho veces dentro del área de la Juventus, mientras que Ricci sacó cuatro córners y realizó el disparo que dio lugar al segundo gol. Los cambios de Fabregas en el minuto 70 fueron de hombre por hombre: Marc-Oliver Kempf reemplazó a Chalobah y Mattia Liberali entró por Da Cunha. Después, Matteo Papaccioli ocupó el lugar de Douvikas en el minuto 84. El Como tuvo el 78 % de la posesión en la segunda parte.

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Spalletti no hizo ningún cambio hasta el minuto 70, cuando su equipo ya perdía 2-0. Entonces retiró al centrocampista Sarr, además de a Cambiaso y Woltemade, y dio entrada a Francisco Conceicao por la derecha, Kerim Alajbegovic por la izquierda y Jeff Ekhator en punta. La incorporación de amplitud y velocidad dio a la Juventus algo más de presencia ofensiva: llegó 21 veces al último tercio del campo en la segunda parte, frente a 18 en la primera. Sin embargo, sus cuatro remates tras el descanso se fueron fuera. Conceicao disparó por encima del larguero y un remate de Alajbegovic fue bloqueado. Juan Cabal sustituyó a Kalulu en el minuto 81.

Conclusión

La expulsión de Kolo Muani condicionó todo lo que vino después, pero el Como aún tenía que superar a un bloque replegado y durante 45 minutos le costó hacerlo. Sus centrales y Perrone mantuvieron el balón en circulación, y Baturina creó ocasiones, pero las jugadas a balón parado decidieron el encuentro. La Juventus, por su parte, solo generó una amenaza real en más de 85 minutos con diez jugadores, y Spalletti esperó a que el partido estuviera fuera de su alcance para cambiar algo. Los tres enfrentamientos ligueros contra Fabregas se han saldado con tres victorias del Como, siete goles a favor y ninguno de la Juventus.