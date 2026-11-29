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Como-Juventus es el gran partido de la 13.ª jornada de la Serie A 2026/2027. El encuentro comenzará a las 20:45 en el estadio Sinigaglia, a orillas del lago.

Un auténtico duelo directo, al menos sobre el papel, entre dos aspirantes a una plaza en la Champions League. Antes del partido, los locales están por delante en la clasificación con 26 puntos, aunque ocupan la quinta posición, y atraviesan una buena racha tras la victoria ante el AEK de Atenas, que ha dado un impulso anímico a los hombres de Cesc Fabregas en Europa. También está en alza la Juventus de Luciano Spalletti, que suma 21 puntos en la clasificación, pero acumula dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos. El triunfo ante el Omonia ha devuelto al equipo una gran confianza en ataque.

COMO-JUVENTUS

GOLEADORES: -

COMO-JUVENTUS: POSIBLES ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO



Como-Juventus



Goleadores: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Entr. Fabregas.



JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani.

Entr. Spalletti.



Árbitro: Mariani

Amonestados: -

Expulsados: -

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GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



0' El partido comienza en el estadio Sinigaglia a las 20:45



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