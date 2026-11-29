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Como-Juventus es el partido estrella de la 13.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Comienza a las 20:45 en el estadio Sinigaglia, a orillas del lago.

Sobre el papel, es un duelo directo entre dos aspirantes a una plaza de Champions League. Antes del encuentro, el equipo local aventaja en la clasificación a la Juventus con 26 puntos, aunque ocupa el quinto puesto. Además, llega en una buena racha tras la victoria contra el AEK de Atenas, que ha dado confianza en Europa al equipo de Cesc Fabregas. También mejora la Juventus de Luciano Spalletti: suma 21 puntos, pero ha logrado dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos, y el triunfo contra el Omonia ha devuelto al equipo mucha confianza en ataque.

COMO-JUVENTUS 3-0

GOLEADORES: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



80' GOL: Nico Paz supera a Conceicao con un sombrero y prolonga el balón de cabeza hacia Douvikas, que se coordina en un instante y remata de primeras, cruzado y con bote, para batir a Vicario por el palo largo.



64' GOL: Tras varios rechaces en el área de la Juventus, la defensa despeja mal y Vicario tiene que salir de puños para anticiparse a Douvikas. Ricci recoge el balón en la frontal y el exjugador del Milan remata de primeras. Su disparo toca en la defensa de la Juventus y cae a los pies de Douvikas, que bate a Vicario con un tiro raso desde muy cerca.



55' OCASIÓN: Woltemade inventa un peligrosísimo pase vertical al hueco para McKennie, pero Butez mide perfectamente su salida y se anticipa al estadounidense.



47' OCASIÓN: Ricci saca un córner desde la izquierda y Ramon, libre de marca en el segundo palo, se eleva para cabecear, pero no consigue dirigir el balón hacia la portería de Vicario.



45+1' GOL: Da Cunha supera con claridad a cambiaso cerca de la banda derecha y fuerza una falta que lanza Nico Paz. El argentino intenta sorprender a la defensa de la Juventus y lo consigue. Vicario saca el balón de la portería, pero lo hace demasiado tarde: el reloj del árbitro Mariani vibra gracias a la tecnología de línea de gol y confirma el 1-0.



38' OCASIÓN: Otro remate del Como desde dentro del área y otra parada de Vicario, que se estira a su izquierda para negarle el gol a Nico Paz. La jugada queda invalidada por fuera de juego.



36' DOBLE CAMBIO DE FABREGAS: Milla y Valle tienen problemas físicos y Fabregas decide hacer dos cambios a mediados de la primera parte. Valle también había sido amonestado en la acción de la roja a Kolo Muani. Entran Ricci y Kaiki en sus lugares.



34' OCASIÓN CLARÍSIMA: Gran jugada combinativa de la Juventus, con una pared entre Cambiaso y Woltemade en la frontal del área. El delantero originario de Bremen controla de volea con el exterior de forma espectacular y se queda solo ante Butez, que sale a la desesperada. El delantero de la Juventus intenta superarlo con una vaselina, pero el balón se marcha ligeramente alto.



33' OCASIÓN: El Como vuelve a atacar por la derecha y Yan Couto remata desde la frontal. El exjugador del Dortmund prueba un disparo raso, seco y potente, pero Vicario responde con una atenta parada.



20' OCASIÓN: Rápido contraataque vertical de la Juventus. McKennie llega hasta la frontal del área, recorta y deja a Valle en el suelo antes de pasar al centro para Koopmeiners. Este se acomoda el balón a la izquierda y dispara, pero Butez atrapa el remate junto al suelo.



14' Otra parada de Vicario, esta vez ante un cabezazo de Nico Paz, presionado en el área pequeña, tras una dejada de Baturina.



5' EXPULSIÓN: Cuando la Juventus intenta salir al contraataque, Valle agarra a Kolo Muani para impedírselo. El delantero francés reacciona soltándose con un golpe con la mano abierta en la cara del lateral del Como. Mariani no lo ve, pero el asistente llama la atención del árbitro y muestra la tarjeta roja al francés y la amarilla al español.



4' OCASIÓN: Da Cunha se deshace del marcaje de Lucumi y dispara con fuerza al palo largo, pero Vicario está atento, se estira y desvía a córner.



0' El partido comienza en el estadio Sinigaglia a las 20:45



AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y NARRACIÓN MINUTO A MINUTO

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COMO-JUVENTUS: FICHA DEL PARTIDO



Como-Juventus 3-0



Goleadores: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas (84' Papaccioli).

Suplentes: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai.

Entrenador: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu (82' Cabal), Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao); Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Suplentes: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani.

Entrenador: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Amonestados: Valle (C), Da Cunha (C)

Expulsados: Kolo Muani (J)