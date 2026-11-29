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Como-Juventus es el gran partido de la 13.ª jornada de la Serie A 2026/2027. El encuentro comienza a las 20:45 en el estadio Sinigaglia, a orillas del lago.

Sobre el papel, es un auténtico duelo directo entre dos aspirantes a una plaza en la Champions League. Antes del partido, el Como aventaja a la Juventus en la clasificación con 26 puntos, aunque ocupa el 5.º puesto. Además, llega en una buena racha tras la victoria contra el AEK Atenas, que ha dado ánimos al equipo de Cesc Fabregas en Europa. La Juventus de Luciano Spalletti también está mejorando. Suma 21 puntos en la clasificación, con dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos, y el triunfo contra el Omonia ha devuelto al equipo una gran confianza en ataque.

COMO-JUVENTUS 0-0

GOLEADORES: -

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



5' EXPULSIÓN - En un contraataque de la Juventus, Valle agarra a Kolo Muani para impedir que avance y el delantero francés reacciona soltándose con un golpe con la mano abierta en la cara del lateral del Como. Mariani no lo ve, pero su asistente llama la atención del árbitro, que muestra la tarjeta roja al francés y la amarilla al español.



0' El partido comienza en el estadio Sinigaglia a las 20:45



AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

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COMO-JUVENTUS: FICHA DEL PARTIDO



Como-Juventus 0-0



Goleadores: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Suplentes: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Entrenador: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

Suplentes: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Entrenador: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Amonestados: Valle

Expulsados: Kolo Muani